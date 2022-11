Versprechen gehalten: Die Erklärung zum Ballon-Jubel von Leipzigs Christopher Nkunku

Im Champions-League-Duell mit Donezk überraschte Leipzigs Christopher Nkunku nach seinem Tor mit einem eigenwilligen Jubel.

Der außergewöhnliche Jubel von Christopher Nkunku von RB Leipzig im Champions-League-Duell mit Schachtjor Donezk ist ein Gruß an seinen Sohn. Das berichtet RMC Sport.

Der Franzose hatte, nachdem er das 1:0 in Warschau erzielt hatte, einen Luftballon aus seinem Stutzen geholt, ihn aufgeblasen und dann mit weit ausgebreiteten Armen gejubelt.

Nkunku will wohl seinem Sohn eine Freude machen

Dem Bericht zufolge spielt Nkunkus zweijähriger Sohn gerne mit Luftballons - und der Stürmer habe ihm versprochen, sein nächstes Tor mit einem Ballon zu feiern, um ihm eine Freude zu machen.

Nkunku ist auch in dieser Saison wieder in Top-Form. Der Treffer gegen Schachtjor war sein dritter in der diesjährigen Champions League. Insgesamt hat er in den letzten neun Pflichtspielen für RB acht Tore erzielt.