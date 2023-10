Verletzungssorgen immer schlimmer: Nächster Bayern-Star sagt Länderspiele ab

Die Verletzungssorgen des FC Bayern werden nicht weniger. Auch Choupo-Moting kann die Länderspielreise nicht antreten.

WAS IST PASSIERT? Nach Dayot Upamecano hat in Eric Maxim Choupo-Moting der nächste Spieler des FC Bayern München verletzungsbedingt absagen müssen. Das gab der kamerunische Verband am Mittwoch bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Angaben über die Art der Verletzung machte Fecafoot derweil nicht. Der Stürmer hatte noch am vergangenen Wochenende in der Bundesliga für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz gestanden, als er kurz vor Schluss gegen den SC Freiburg eingewechselt wurde.

In Upamecano müssen die Bayern bereits länger auf einen Stammspieler verzichten. Über die Dauer kursieren in den Medien verschiedene Mutmaßungen. Von bis zu sechs Wochen ist teilweise die Rede.

Immerhin kehrten nun Matthijs de Ligt (Kniebeschwerden) und Serge Gnabry (Armbruch) ins Lauftraining zurück.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga FSV FCB Spielvorschau

Getty