"Gab nie Verhandlungen mit Ajax": BVB-Boss Hans-Joachim Watzke überrascht mit Álvarez-Details

Wochenlang war der BVB angeblich hinter Edson Álvarez von Ajax her. Nun aber macht Borussen-Boss Watzke deutlich, dass das Ganze nicht heiß war.

WAS IST PASSIERT? Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat Details über den gescheiterten Poker um Edson Álvarez von Ajax Amsterdam und die anschließende Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München verraten.

WAS WURDE GESAGT? "In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben", sagte Watzke der Sport Bild. "Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn. Wenn wir kurz vor einem Transfer gestanden hätten, hätte Ajax mit Sicherheit von uns gehört. Es gab die Alternativen A, B und C."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor allem Sportdirektor Sebastian Kehl soll sich intensiv um Álvarez bemüht haben. Angeblich hat sich der 25-jährige Mexikaner Anfang Juli bereits nach einem Haus in Dortmund umgesehen. Als Sabitzer verfügbar war, avancierte er laut Watzke umgehend zur A-Lösung. Letztlich kam der 29-jährige Österreicher für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München.