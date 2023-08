Verhandlungen aufgenommen! Galatasaray Istanbul vor Verpflichtung von Kerem Demirbay

Galatasaray Istanbul wird sich nach dem Transfer von Angelino erneut in der Bundesliga bedienen. Eine Einigung steht bevor.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray hat am Dienstagabend mitgeteilt, Verhandlungen mit Bayer 04 Leverkusen über eine Verpflichtung von Kerem Demirbay aufgenommen zu haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Transfer dürfte nur mehr Formsache sein. Der 30-Jährige soll in Istanbul einen Vertrag bis 2026 bekommen und je nach Berichten zwischen drei und vier Millionen Euro plus mögliche Boni kosten.

In Angelino von RB Leipzig hat der türkische Meister in diesem Sommer bereits einen Spieler aus der Bundesliga per Leihe verpflichtet.

Getty