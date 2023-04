"War mir ein Vergnügen": Cristiano Ronaldo mit Botschaft für Ex-Trainer Rudi Garcia

Cristiano Ronaldo soll sich angeblich für die Entlassung von Trainer Rudi Garcia eingesetzt haben. Nun verabschiedet er sich aber freundlich von ihm.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat sich mit einem Instagram-Post von Rudi Garcia, seinem Trainer bei Al-Nassr, der am Donnerstag entlassen wurde, verabschiedet.

WAS WURDE GESAGT? "Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen gearbeitet zu haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft", schrieb CR7 in Richtung des Franzosen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Garcia musste beim Klub aus Saudi-Arabien nach nur acht Monaten wieder gehen. Ronaldo soll angeblich zu den Spielern gehört haben, die mit seiner Arbeit nicht einverstanden waren, doch in seinem Abschieds-Post hört sich das nun anders an. CR7 spielt seit Jahresbeginn für Al-Nassr und soll sich für Zinédine Zidane oder José Mourinho als Nachfolger Garcias ausgesprochen haben.

DAS BILD ZUR NEWS:

Instagram

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Al-Nassr liegt in der Saudi Pro League auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ittihad beträgt sieben Spiele vor Saisonende drei Punkte.