Vergleiche mit Essien! FC Bayern jagt wohl ghanaisches Top-Talent

Der FC Bayern buhlt angeblich mit zwei anderen Klubs um die Dienste eines 16-jährigen Nationalspielers aus Ghana.

WAS IST PASSIERT? Transfer-Experte Fabrizio Romano will erfahren haben, dass unter anderem der FC Bayern München am ghanaischen Top-Talent Fatawu Ganiwu dran ist. Auch RB Salzburg und der FC Chelsea seien hinter ihm her.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 16-Jährige soll in Bälde zu Klubs in Europa reisen, um Probetrainings zu absolvieren. Los gehen soll es für Ganiwu im November bei RC Lens in Frankreich.

Ganiwu spielt für die U17-Nationalmannschaft Ghanas und kickt beim Klub Sportive Avranches, einem Zweitligisten in dem westafrikanischen Land. Seine Leistungen dort haben Vergleiche mit Ex-Mittelfeldstar Michael Essien (ehemals Chelsea, Real Madrid, AC Mailand) aufkommen lassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images