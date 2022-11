Nach Verbot der "One Love"-Binde: Darum läuft Manuel Neuer dennoch mit einer Herz-Binde auf

Die "One Love"-Binde ist von der FIFA verboten worden, aber dennoch setzt Manuel Neuer im Spiel gegen Japan mit seiner Binde ein Zeichen.

WAS IST PASSIERT? Manuel Neuer ist als DFB-Kapitän gegen Japan zum Auftakt der WM 2022 mit einer Herzbinde auf dem Arm aufgelaufen. Allerdings stand dort nicht "One Love" unterlegt von bunten Farbstreifen darauf, sondern lediglich "No Discrimination".

WAS IST DER HINTERGRUND? Es war wohl das große Diskussionsthema vor dem deutschen Auftaktspiel - der Einsatz der "One Love"-Binde, mit der Manuel Neuer gegen Japan auflaufen wollte. Doch die FIFA untersagte die Benutzung letztendlich.

Bei der "No Discrimination"-Binde handelt es sich um eine offizielle von der FIFA gestattete Variante der Binde, aus der die Kapitäne aller Mannschaften auswählen können. Auch Harry Kane lief bei Englands Auftakt gegen Iran (6:2) mit jener Binde auf.

Luka Modric (Kroatien) und Romain Ghanem Saiss (Marokko) wählten in ihrem Auftaktspiel der Gruppe F (0:0) auch Binden mit einer Botschaft: Sie spielten mit der Herzbinde mit dem Slogan "Football Unites The World".

DIE BILDER ZUR NEWS: