Vater von Lionel Messi veröffentlicht Statement: 700-Millionen-Klausel soll nicht mehr aktiv sein

Der Streit zwischen Superstar Lionel Messi und dem scheint in die nächste Runde zu gehen! Messis Vater und Berater Jorge hat am Freitag ein Statement veröffentlicht, in dem er die Gültigkeit einer 700-Millionen-Ausstiegsklausel bestreitet.

"Die Ausstiegsklausel (700 Millionen) wird nicht aktiviert, wenn der Spieler den Vertrag vor dem Ende der Saison 2019/20 selbst beendet", heißt es unter anderem in dem Statement

-Präsident Tebas hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Klausel, nach ausführlicher Analyse, gültig sei. "Wir wissen nicht, welchen Vertrag sie analysiert haben und auf welcher Basis sie zu ihrem Statement gelangt sind", schreibt Jorge Messi weiter. Zuletzt ließ Messi senior sogar einen Verbleib des Weltfußballers offen.

🚨 BREAKING: Jorge Messi, agent and father of Messi, has released a statement in which he is denying the existence of a €700M release clause. #FCB ❌ pic.twitter.com/s6lrbpJzPE