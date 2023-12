VAR-Technik streikt! Bayern-Tor von Min-Jae Kim gegen Stuttgart konnte wohl nicht überprüft werden

Dem FC Bayern wurde ein Tor gegen Stuttgart aberkannt - offenbar konnte es aber gar nicht überprüft werden.

WAS IST PASSIERT? Beim Spiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart ist es zu einer kuriosen Begebenheit gekommen: Ein Tor von FCB-Abwehrspieler Min-Jae Kim zum vermeintlichen 2:0 wurde aberkannt, weil die VAR-Technik offenbar versagte.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 25. Minute hatte Kim nach einem Freistoß von Aleksandar Pavlovic eingeköpft. Anschließend zeigte der Linienrichter Abseits an, Schiedsrichter Tobias Stieler entschied jedoch auf Tor. Nach dem Check durch den VAR wurde dem Treffer allerdings die Anerkennung verwehrt.

Bei der Übertragung von DAZN hieß es Minuten später jedoch, dass die Technik im Keller in Köln nicht funktioniert habe. Zur Pause wurde beim Streaminganbieter mitgeteilt, dass es an Kameras fehlte, die die Szene eindeutig machen konnten und man deshalb keine kalibrierte Linie ziehen konnte. Daher wurde offenbar der ersten Entscheidung des Linienrichters vertraut.

Auch in der Nachspielzeit der erste Hälfte wurde den Bayern ein Tor aberkannt. Thomas Müller hatte auf 2:0 erhöht, stand beim Zuspiel von Kim jedoch unzweifelhaft im Abseits.

