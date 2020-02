VAR in der Serie A: Challenge-System soll getestet werden

In Italien will man den Einsatz des VAR verfeinern und den Klubs die Möglichkeit geben, Challenges zum Überprüfen strittiger Situationen zu nehmen.

Der italienische Verband (FIGC) hat sich bei der FIFA für eine Reform des Videobeweises stark gemacht. Die FIGC sprach sich in einem offenen Brief an den Weltverband für eine Testphase des Challenge-Systems aus, bei dem die Teams analog zum Tennis eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten haben, eine Situation überprüfen zu lassen.

In den vergangenen Wochen hätten "mehrere Serie-A-Vereine" diesen Wunsch geäußert.

Die FIGC erklärte, die stünde für eine Testphase bereit. Die Liga hatte 2017 als weltweit eine der ersten den Video-Assistenten eingeführt, damals ebenfalls zunächst zu Testzwecken.