Vorlagen-Gott, Van-Dijk-Opfer, Balotelli-Fan: Wie Michael Ngoo über den Umweg Albanien England erobern will

In den Saison-Statistiken taucht Michael Ngoo zwischen zahlreichen Weltstars auf. Der lange Stürmer hofft nun auf eine weitere Chance in England.

HINTERGRUND

Die besten Vorlagengeber einer Mannschaft sind in den allermeisten Fällen entweder technisch starke, kleine Regisseure, Freigeister, die zwischen den Linien ihre Räume suchen, oder pfeilschnelle Außen, die ihre Mitspieler perfekt bedienen können. In der abgelaufenen Saison war das nicht anders: Barcelonas Lionel Messi als kleiner Edel-Techniker (22 Vorlagen) glänzte genau wie Atalantas Papu Gomez (16), Bayern Münchens Freigeist Thomas Müller fütterte seine Kollegen 21-mal erfolgreich und bei den Raketen auf den Außenpositionen überzeugten unter anderem in der BVB-Star Jadon Sancho (17) und Leipzigs Christopher Nkunku (15). Michael Ngoo ist hingegen kein kleiner Regisseur, kein Laufwunder, das sich ständig anbietet, und auch kein Leichtgewicht mit Höchstgeschwindigkeit – und doch ist er einer der erfolgreichsten Vorbereiter Europas.

Mit 16 Vorlagen in 30 Spielen belegt er im Ranking der Erstliga-Assistgeber der vergangenen Saison den siebten Platz. Und das als 1,98 Meter großer Mittelstürmer. Das Kunststück gelang dem 27-jährigen Engländer mit nigerianischen Wurzeln zugegebenermaßen nicht für , Juventus oder die Bayern, sondern für den albanischen Spitzenklub KF Tirana. Doch mit seinen Zahlen will der Angreifer die Richtung Real, Juve und FCB wieder einschlagen.



Quelle: imago images / Geisser

Angefangen hat Michael Ngoo nämlich schon bei einem ganz großen Verein: Im Jahr 2009 stritten sich und der um den damals 16-Jährigen, der noch für Southend United kickte. Für die exorbitante Ablösesumme in Höhe von rund 300.000 Euro bekam Liverpool schließlich die Zusage und Ngoo durfte sich in der Akademie der Reds weiterentwickeln. Und das erfolgreich: Aus dem langen Stürmer wurde ein englischer U20-Nationalspieler, der sogar bei der WM 2011 in für die Three Lions auflief. Bei Liverpool war für ihn allerdings nur Platz in der zweiten Mannschaft, da zu dieser Zeit die Position in der Sturmmitte erst an Fernando Torres und dann an Luis Suarez vergeben war.

Zwei Jahre Pause nach Van-Dijk-Foul

Als Liverpool ihm Spielpraxis verschaffen wollte, ging es leihweise zu den Hearts of Midlothian, Yeovil und Walsall, doch über längere Zeit konnte Ngoo nicht überzeugen. 2014 baute Liverpool-Trainer Brendan Rodgers dann nicht mehr darauf, dass aus dem Angreifer noch einmal etwas werden würde – und er durfte gehen. Beim schottischen Erstligisten Kilmarnock fand er eine neue sportliche Heimat, doch am 26. Oktober 2014 sorgte ein Foul dafür, dass auch diese Episode nicht erfolgreich verlief. "Wir haben bei gespielt und zwei Minuten vor Schluss ist Virgil van Dijk in mich hinten reingesprungen und hat mich verletzt", erinnerte sich Ngoo bei ITV an die schmerzhafte Begegnung mit dem späteren Ballon-d'Or-Kandidaten.

Zwei Operationen waren fällig, um den Knöchel wieder zu richten – und Ngoo musste zwei Jahre zuschauen. "Mental gesehen ist das sehr frustrierend. Eben noch hat man bei Liverpool mittrainiert und jetzt ist man verletzt", erklärte Ngoo. In den Jahren, die eigentlich die besten seiner Karriere hätten werden sollen, wurde er zu einer Randfigur.



Quelle: imago images / Hoch Zwei

Erst 2017 gab es wieder Hoffnung für ihn: Über Ndubuisi Egbo, einen ehemaligen Nationaltorhüter Nigerias, kam der Kontakt zu KF Tirana zustande, wo Egbo die Keeper zu dieser Zeit trainierte. Ngoo ließ sich auf das Abenteuer ein und schaffte es, in dem kleinen Land seine Karriere wiederzubeleben. Dabei glänzte er überraschenderweise nicht nur als regelmäßiger Torschütze, sondern vor allem als Vorlagengeber, dem in jeder seiner drei Spielzeiten der Team-Bestwert gelang. Als Engländer aus der Liverpool-Jugend ist Ngoo in Albaniens Kategoria Superiore eine echte Attraktion – und mit seinem Verhalten sorgte er für weitere Schlagzeilen.

Tirana-Angebot zur Verlängerung ausgeschlagen

Denn der Balotelli-Fan, der bei Tirana dessen Rückennummer 45 trägt, erwies sich bislang ähnlich wie der Italiener als nicht besonders pflegeleicht. Sein Trainingsstreit mit seinem Coach, dessen Anweisungen er nicht befolgen wollte, führte zu einer Suspendierung; auf dem Feld gab es mit einem Mitspieler wegen der Ausführung eines Freistoßes großen Ärger. Wenn man es gut mit ihm meint, könnte man diese Episoden als Zeichen seines unbedingten Willens verbuchen. Dass er noch etwas vorhat, bekannte Ngoo auch selbst: "In Liverpool hab ich noch etwas zu erledigen. Das könnte eine Option für die Zukunft sein", sagte er 2014.

Ngoo möchte in das beweisen, was er in Albanien drei Jahre gezeigt hat: dass man als 1,98 Meter großer Mittelstürmer Tore nicht nur selbst erzielen, sondern auch mit schöner Regelmäßigkeit vorbereiten kann. Ob es noch für ein triumphales Comeback beim FC Liverpool reicht, ist eher fraglich. Ein Vertragsangebot von Tirana für zwei weitere Jahre hat Ngoo aber schon einmal vorsorglich ausgeschlagen.