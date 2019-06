Liverpools Virgil van Dijk war der schnellste Spieler der Champions-League-Saison 2018/19. Im Hinspiel gegen den wurde er mit 34.5 km/h gemessen.

Trotz 0:3-Rückstand sprintete der Innenverteidiger nach einem Eckball in diesem Tempo zurück.

The sprint where VVD reached 34.5 km/h (highest in the UCL this season) plus Robbo just being Robbo pic.twitter.com/nOn72nySeN