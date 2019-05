Liverpool-Verteidiger van Dijk nach 0:3 bei Barca: "Dankbar, dass ich nicht jede Saison gegen Messi spiele"

Virgil van Dijk und der FC Liverpool bekamen die ganze Klasse von Leo Messi schmerzhaft zu spüren. Der Argentinier hinterließ mächtig Eindruck.

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom hat nach der 0:3-Niederlage beim FC Barcelona im Halbfinalhinspiel der Champions League seinen Respekt für Doppeltorschütze Lionel Messi ausgedrückt. Den Einzug ins Finale hat der Niederländer aber noch nicht abgeschrieben.

"Ich bin dankbar, dass ich nicht in spiele und jede Saison auf ihn treffe", sagte van Dijk nach der Partie und fügte mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr live auf DAZN) in Liverpool an: "Er hat zweimal getroffen und ich fahre enttäuscht nach Hause. Er hat diese Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg."

Messi traf Liverpool per Traumfreistoß ins Mark

Luis Suarez hatte Barca am Mittwochabend in Hälfte eins in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang legte Messi gegen die Reds, die eigentlich ein gutes Spiel im Camp Nou ablieferten, mit zwei weiteren Treffern nach. Der Freistoß des Argentiniers zum 3:0-Endstand war besonders sehenswert.

van Dijk war Anfang 2018 für knapp 85 Millionen Euro von Southampton zum Team von Jürgen Klopp gewechselt. Viele halten den 27-Jährigen, der in der laufenden Saison auf 46 Pflichtspieleinsätze (fünf Tore, vier Assists) für Liverpool kommt, mittlerweile für den besten Verteidiger der Welt.