Bericht: Valencia-Angreifer Rodrigo Moreno im Fokus des FC Barcelona

Beim FC Barcelona könnte es nach einem enttäuschenden Saisonfinale zu Veränderungen kommen. Kandidat dafür ist wohl Valencias Rodrigo Moreno.

Der zeigt auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive offenbar Interesse an Rodrigo Moreno vom . Laut Informationen der Sport hat man bezüglich eines Transfers bereits erste Gespräche aufgenommen.

Rodrigo hat beim Copa-del-Rey-Sieger - im Finale gegen die Katalanen erzielte er den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 - noch einen Vertrag bis 2022, seine Ausstiegsklausel liegt bei 120 Millionen Euro. Die Barca-Verantwortlichen sehen in ihm angeblich die perfekte Ergänzung, schätzen seine Vielseitigkeit in Bezug auf Arbeitsrate, Zusammenspiel mit Mitspielern und eben Torgefährlichkeit.

Rodrigo will bei Barca-Wechsel EM-Teilnahme nicht riskieren

In der abgelaufenen Spielzeit hat der 28-Jährige in 51 Pflichtspielen 25 Torbeteiligungen vorzuweisen, 2017/18 standen 26 Torbeteiligungen in 44 Spielen zu Buche.

Rodrigo soll einem Wechsel zum spanischen Meister alles andere als abgeneigt sein, aufgrund der anstehenden Europameisterschaft 2020 käme ein Wechsel in diesem Sommer dem Bericht zufolge jedoch nur bei einer Rolle mit entsprechend ausreichender Einsatzzeit infrage.