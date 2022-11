WM: Wer zeigt / überträgt USA vs. Wales heute live im TV und STREAM?

Wales und Gareth Bale treffen bei der WM auf die USA. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Montagabend (21. November 2022) kommt es bei der Weltmeisterschaft zum Duell zwischen den USA und Wales. Die Partie wird um 20:00 Uhr (deutsche Zeit) im Ahmed-bin-Ali-Stadion in Al-Rayyan angepfiffen.

Die finale Vorbereitungsphase bis zum WM-Start lief für Wales alles andere als positiv. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge. Insgesamt kommt das Team mit Superstar Gareth Bale nur auf zwei Siege aus den letzten zehn Spielen. Minimal besser sieht es da bei der Mannschaft von Trainer Gregg Berhalter aus. Hier konnte man immerhin vier Siege in den letzten zehn Spielen holen. Mit England hat man noch einen großen Favoriten in der Gruppe, daher wollen heute Abend sicherlich beide Teams keine Punkte herschenken. Wie das Ganze dann ausgeht, sehen wir ab 20:00 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM. Bleibt also dran, wenn Ihr nichts verpassen wollt.

WM 2022, USA vs. Wales heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung USA vs. Wales Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 21. November - 20:00 Uhr Spielort Ahmed-bin-Ali-Stadion (Al Rayyan)

WM: Wer zeigt / überträgt USA vs. Wales heute live im TV?

Das größte Sport-Event der Welt wird natürlich auch wieder im TV übertragen. Dieses Mal teilen sich allerdings drei Sender die Übertragungsrechte. Das ZDF und die ARD zeigen den Großteil aller Spiele live im Free-TV, darunter alle Partien ab dem Achtelfinale und alle Spiele der deutschen Nationalelf.

16 Partien aus der Gruppenphase, sowie das Spiel um Platz 3 (wenn Deutschland daran nicht teilnimmt), werden allerdings nur bei Magenta TV gezeigt. Hierbei handelt es sich um den Pay-TV-Sender der Telekom.

Um dort alle Spiele der Weltmeisterschaft sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Magenta TV bietet Euch dafür verschiedene Abo-Optionen an, die Ihr hier nachlesen könnt.

Das Spiel zwischen den USA und Wales wird allerdings heute Abend auch im ZDF gezeigt. Ab 19:25 Uhr empfangen Euch dort Experte Christoph Kramer und Moderator Jochen Breyer. Eine gute halbe Stunde später übernimmt dann Kommentatorin Claudia Neumann und begleitet Euch über die 90 Minuten der Begegnung.

Wir haben ja gerade erwähnt, dass alle Spiele der WM nur bei Magenta TV zu sehen sind. Also könnt Ihr natürlich auch die heutige Partie dort sehen. Bei Magenta TV erwarten Euch außerdem einige Hochkaräter der deutschen Sport-Berichterstattung, z.B. Johannes B. Kerner oder Wolff-Christoph Fuss.

WM: Wer zeigt / überträgt USA vs. Wales heute live per LIVE-STREAM?

Die Möglichkeiten, wie Ihr das Spiel im TV verfolgen könnt, haben wir geklärt. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wo Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt.

Die einfache Antwort darauf lautet, dass Ihr sowohl beim ZDF als auch bei Magenta TV die Möglichkeit habt, die Begegnung per STREAM zu sehen. Der LIVE-STREAM des ZDF ist dabei völlig kostenfrei abrufbar, den Link dafür haben wir hier für Euch.

Bei Magenta TV könnt Ihr Euch ebenfalls einfach mit euren Zugangsdaten anmelden und dann den LIVE-STREAM sehen, allerdings braucht es dafür natürlich auch ein Abo. Was Ihr sowohl beim LIVE-STREAM des ZDF als auch bei Magenta TV braucht, ist selbstverständlich ein Gerät mit Internetzugang.

WM: USA vs. Wales heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt das Duell zwischen den USA und Wales weder im TV noch per LIVE-STREAM verfolgen? Keine Sorge, mit dem LIVE-TICKER von GOAL haben wir genau das Richtige für Euch.

Hier bleibt Ihr informiert, was Spielstand, Auswechslungen und Verwarnungen angeht. Einfach auf den folgenden Link klicken und ab 20:00 Uhr heute Abend nichts vom Spiel verpassen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

USA vs. Wales heute live im TV und LIVE STREAM sehen: Die Aufstellungen der Mannschaften

Beide Teams geben eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen bekannt. Sobald das passiert, könnt Ihr sie hier nachlesen.