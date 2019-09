US Open 2019 live: Das Viertelfinale heute im TV und im LIVE-STREAM sehen - so wird Tennis übertragen

Es geht in die entscheidende Phase bei den US Open - Viertelfinale! Wir erklären Euch, wie Ihr Tennis heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Tennis, US Open 2019: Der Countdown läuft. Wer holt sich die Titel beim Grand-Slam-Turnier in den Vereinigten Staaten? Am heutigen Mittwoch stehen die letzten Viertelfinals an. Ausgetragen werden die US Open in New York.

Wer zieht ins Halbfinale der US Open ein? Am USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows werden am heutigen Mittwoch die letzten Halbfinalisten ausgespielt: Herren- und Dameneinzel, Herren- und Damendoppel sowie das Gemischte Doppel.

Überraschend hat sich am gestrigen Tag einer der Favoriten auf den Triumph im Herreneinzel aus dem Turnier verabschiedet. Roger Federer verlor in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen den Bulgaren und Weltranglisten-78. Grigor Dimitrow. Rafael Nadel, ein weiterer Top-Favorit, bestreitet erst in dieser Nacht sein Viertelfinale gegen den Zverev-Bezwinger Diego Schwartzmann.

Im Dameneinzel gab es dagegen keine Überraschung. Favoritin Serena Williams setzte sich deutlich in zwei Sätzen gegen die Chinesin Wang Qiang durch.

Wer meistert die Hürde Viertelfinale und zieht ins Halbfinale der US Open ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr Tennis heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

US Open heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das Tennis-Turnier im Überblick

Turnier Tennis, US Open - Grand Slam Ort New York, USA Zuschauer 22.547 Zuschauer Spieloberfläche Hartplatz

US Open heute live im TV verfolgen - das Viertelfinale am Mittwoch

Eines der größten Tennis-Turniere der Welt geht in die heiße Phase: Die US Open. Bis zum Finale ist es nicht mehr weit. Klar, dass das Interesse in den letzten Spielen immer größer wird. Packen es die Favoriten oder gewinnt ein Außenseiter? Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr die Viertelfinals der US Open heute live im TV verfolgen könnt.

US Open live am Mittwoch: Eurosport zeigt / überträgt die US Open heute live im Free-TV

Die US Open live und in voller Länge im Free-TV? Das geht nur bei Eurosport. Der Sportsender zeigt die Viertelfinals der US Open heute live im Free-TV auf Eurosport 1. Dort verpasst Ihr keine Sekunde der packenden Ballwechsel in New York. Ab 18.05 Uhr geht Eurosport für Euch auf Sendung und bringt Euch den ganzen Abend sowie die Nacht lang eines der größten Tennis-Turniere der Welt auf Eure Bildschirme - live und frei empfangbar.

Bei Eurosport erlebt Ihr unter anderem das Viertelfinale von Rafael Nadal gegen Diego Schwartzmann. Das Duell findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 02.15 Uhr statt.

Eurosport setzt auch in den Viertelfinals auf Bewährtes und damit folgendes Team:

Die US Open heute im LIVE-STREAM verfolgen - das Viertelfinale am Mittwoch

Das TV-Programm von Eurosport ist allerdings nicht Eure einzige Möglichkeit, die US Open heute live zu verfolgen. Das Grand-Slam-Turnier wird zusätzlich auch im LIVE-STREAM übertragen. Hierfür steht Euch der Eurosport Player zur Verfügung. Mit diesem könnt Ihr die US Open in voller Länge im LIVE-STREAM schauen. Doch die Nutzung des Eurosport Players ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, welches im Monatspass für 6,99 Euro monatlich zu erwerben ist. Mehr Informationen hierzu gibt es auf der Website des Eurosport Players.

Es gibt allerdings noch eine weitere Option, Tennis heute live im Stream und in voller Länge zu verfolgen. Diese Möglichkeit stellen wir Euch in den nächsten Zeilen vor.

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale wird heute im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Eurosport und DAZN vereint: Seit diesem Sommer hat DAZN den Eurosport-Channel auf der Plattform integriert. Somit könnt Ihr, sofern Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst besitzt, alle Eurosport-Sender im LIVE-STREAM bei DAZN ganz einfach nutzen. Denn DAZN zeigt / überträgt die US Open live und in voller Länge im Eurosport-Channel. Somit verpasst Ihr auch beim Streamingdienst kein Viertelfinale bei den US Open.

Bei DAZN verpasst Ihr zum Beispiel keine Sekunde des packenden Matches des Top-Favoriten. Wenn Rafael Nadel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 02.15 Uhr gegen Diego Schwartzmann um den Einzug ins Halbfinale der US Open kämpft, seid Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM des Eurosport-Channels live dabei. Während im Free-TV ausschließlich der Kanal Eurosport 1 frei empfangbar ist, erhaltet Ihr bei DAZN beide Eurosport-Kanäle - Eurosport 1 und Eurosport 2 im LIVE-STREAM.

Ihr wollt Tennis pur bei den US Open erleben? Dann ab zu DAZN!

US Open live am Mittwoch: Tennis im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM kostenlos erleben - So funktioniert der Gratismonat!

Die US Open völlig kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben - Geht das? Auf jeden Fall. Voraussetzung ist, dass Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid. Voraussetzung erfüllt? Dann schenkt DAZN allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und verfolgt die US Open gratis im LIVE-STREAM bei DAZN. Ihr bekommt jedoch nicht nur das Grand-Slam-Turnier des Tennis-Sports kostenlos im LIVE-STREAM, sondern könnt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang testen.

Nutzen könnt Ihr die LIVE-STREAMS bei DAZN auf nahezu allen Geräten. Im Internet auf Eurem Laptop oder Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com. Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 - hier könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App für Eure mobilen Geräte downloaden:

US Open live: Tennis heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen - Das sind die Viertelfinalpaarungen!

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale im Herreneinzel

DUELL ZEIT ORT Matteo Berrettini vs. Gael Monfils 19.15 Uhr (MEZ) Arthur Ashe Stadion

DUELL ZEIT ORT Diego Schwartzmann vs. Rafael Nadal 02.15 Uhr nachts Arthur Ashe Stadion

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale im Dameneinzel

DUELL ZEIT ORT Belinda Bencic vs. Donna Vekic 18 Uhr Arthur Ashe Stadion

DUELL ZEIT ORT Bianca Andreescu vs. Elise Mertens 01 Uhr nachts Arthur Ashe Stadion

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale im Herrendoppel

DUELL ZEIT ORT Jamie Murray/Neal Skupski vs. Jackson Withrow/Jack Sock 18.15 Uhr Louis Armstrong Stadion

DUELL ZEIT ORT Robert Farah/Juan Sebastian Cabal vs. Ben McLachlan/Luke Bambridge 22 Uhr Louis Armstrong Stadion

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale im Damendoppel

DUELL ZEIT ORT Xu Yifan/Gabriela Dabrowski vs. Viktoria Kuzmova/Aljaksandra Sasnowitsch 17 Uhr Louis Armstrong Stadion

DUELL ZEIT ORT Caroline Dolehide/Vania King vs. Jelena Ostapenko/Ljudmyla Kitschenok 19.35 Uhr Louis Armstrong Stadion

US Open live am Mittwoch: Das Viertelfinale im Gemischten Doppel

DUELL ZEIT ORT Rajeev Ram/Samantha Stosur vs. Jamie Murray/Bethanie Mattek-Sands 23.20 Uhr Louis Armstrong Stadion

