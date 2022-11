Uruguay vs. Südkorea im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM heute

Uruguay trifft in der Gruppenphase auf Südkorea. Die Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstagnachmittag (24. November 2022) bekommt es die Nationalmannschaft Uruguays mit Südkorea zu tun. Die WM-Partie wird um 14 Uhr im Education-City-Stadion in Al-Rayyan angepfiffen.

Beide Teams trafen bereits bei einer Weltmeisterschaft aufeinander. 2010 gewann Uruguay dank zwei Toren von Luis Suarez im Achtelfinale mit 2:1. Nach der letzten WM wird Uruguay allerdings vor Südkorea gewarnt sein. Mit einem 2:0-Sieg schmiss das Team aus Asien damals den amtierenden Weltmeister Deutschland bereits nach der Gruppenphase aus dem Turnier. Starspieler Südkoreas ist unbestritten der Tottenham-Stürmer Heung-Min Son.

Ob dieser sein Team gegen Uruguay zum Sieg führen kann, oder ob Fede Valverde und Co., dem etwas entgegenzusetzen haben, sehen wir ab 14 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie Uruguay vs. Südkorea im TV und LIVE-STREAM.

Uruguay vs. Südkorea: Die Eckdaten zum Duell

Begegnung Uruguay vs. Südkorea Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 24. November - 14 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al Rayyan)

Uruguay vs. Südkorea im TV: Die Übertragung im ZDF

Wenn Ihr das Spiel zwischen Uruguay und Südkorea im Free-TV verfolgen wollt, dann haben wir gute Nachrichten für Euch. Ab 13 Uhr beginnen am heutigen Donnerstagnachmittag (24. November 2022) im ZDF die Vorberichte zur Begegnung Uruguay vs. Südkorea.

Dabei moderiert Jochen Breyer, der Unterstützung vom Ex-Nationalspieler Per Mertesacker bekommt. Wenn Ihr direkt zum Anpfiff um 14 Uhr einschaltet, dann könnt Ihr gleich Kommentator Martin Schneider hören.

Uruguay vs. Südkorea im TV: Bei Magenta TV die Partie verfolgen

Ebenfalls live übertragen wird das Spiel auch beim Pay-TV-Sender Magenta TV. Dieser konnte sich als einziger die Übertragungsrechte für alle WM-Spiele sichern. Im Free-TV sind nur 48 von 64 Spielen live zu sehen.

Dafür müsst Ihr dann allerdings auch bezahlen. Wie der Begriff Pay-TV schon verrät, könnt Ihr bei Magenta TV nämlich nicht einfach so einschalten. Zugriff auf den Sender erhaltet Ihr nur, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Dabei kommen dann monatliche Kosten von zehn Euro auf Euch zu.

Uruguay vs. Südkorea im LIVE-STREAM: Der kostenfreie LIVE-STREAM des ZDF

Wie die Überschrift schon verrät, könnt Ihr Uruguay vs. Südkorea natürlich auch per LIVE-STREAM sehen. Eine Möglichkeit stellt dabei der LIVE-STREAM des ZDF dar. Dieser läuft parallel zur TV-Übertragung, liefert Euch die gleichen Bilder und auch an den Anstoßzeiten ändert sich natürlich nichts.

Alles was Ihr braucht ist ein internetfähiges Gerät, und schon könnt Ihr mit diesem Link die komplette Partie kostenlos im STREAM des ZDF sehen.

Uruguay vs. Südkorea im LIVE-STREAM: Der STREAM bei Magenta TV

Magenta TV überträgt alle WM-Spiele nicht nur im TV, sondern bietet zu jeder Partie auch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist allerdings ebenfalls an ein Abo gekoppelt. Um das Bezahlen des Abonnements kommt Ihr also nicht herum, wenn Ihr Uruguay gegen Südkorea bei Magenta TV sehen wollt.

Dort erwarten Euch übrigens einige bekannte Gesichter der deutschen Sport- und Fernsehwelt, z.B. Moderator Johannes B. Kerner, Michael Ballack oder Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Uruguay vs. Südkorea heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Jedes der 64 WM-Spiele könnt Ihr bei GOAL auch im LIVE-TICKER verfolgen. Dort werdet Ihr immer mit Infos über die aktuellsten Ereignisse auf dem Spielfeld versorgt, und das natürlich völlig kostenlos.

Uruguay vs. Südkorea heute live: Die Aufstellungen der Teams

Wenn Ihr wissen wollt, mit welchen Startformationen die beiden Mannschaften an den Start gehen, dann schaut hier noch einmal eine Stunde vor Spielbeginn vorbei. Dann werden die Aufstellungen veröffentlicht und Ihr könnt sie hier nachlesen.