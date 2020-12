SpVgg Unterhaching vs. 1. FC Kaiserslautern: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die 3. Liga übertragen

imago images / Fotostand

Am Freitag treffen die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga aufeinander. Alle Informationen zum Spiel findet Ihr hier.