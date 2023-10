"Unnormal": Erling Haaland feiert Real Madrids Jude Bellingham für seine Leistung im Clásico

Erling Haaland ist von seinem Ex-Teamkollegen bei Borussia Dortmund, Jude Bellingham, schwer begeistert, nachdem der den Clásico entschieden hat.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland hat sich begeistert von der Leistung von Jude Bellingham, seines ehemaligen Teamkollegen bei Borussia Dortmund, im Clásico gegen den FC Barcelona gezeigt. Bellingham drehte in der zweiten Halbzeit das Spiel mit einem Doppelpack für Real Madrid und war beim 2:1 bei den Katalanen der Matchwinner.

WAS WURDE GESAGT? "Unnormal, dieser Typ", schrieb Haaland auf Instagram, während er den Clásico im Fernsehen verfolgte.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham steht in seiner Debütsaison in Spanien bei zehn Toren in zehn Liga-Spielen. Nur in drei der zehn Partien hat er keinen Treffer erzielt.

In der Champions League hat er ebenfalls diese Quote: Dort war er in drei Duellen dreimal erfolgreich.