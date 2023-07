Union Berlin, Tickets: Wo kann man Karten kaufen? Verkaufsstellen, Preise, Kategorien

Tickets für Union Berlin sind nicht nur in der Hauptstadt heiß begehrt. Wir verraten Euch, wie Ihr Karten kaufen könnt.

Union Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der populärsten Vereine in Deutschland entwickelt. Die Köpenicker schafften in der vergangenen Saison auch mit Hilfe ihrer frenetischen Heimfans den Einzug in die Champions League.

Mit dem Erfolg ist auch die Nachfrage nach Tickets bei Union gestiegen. Doch wo kann man Tickets kaufen?

Tickets für Union Berlin: Wo kann man Karten kaufen?

Zunächst einmal könnt Ihr Tickets für die Spiele von Union Berlin direkt beim Verein bekommen. HIER kommt Ihr direkt zum Ticketbereich auf der offiziellen Webseite.

Informationen zum Verkauf von Einzeltickets und Dauerkarten für die Saison 2023/24 erhaltet Ihr unter diesem Link.

Zudem ist es möglich, Tickets für Partien von Union Berlin über die Plattform StubHub zu kaufen. HIER könnt Ihr Union-Tickets bei StubHub erwerben!

Union Berlin, Tickets: Wie teuer sind die Dauerkarten?

Eine Stehplatz-Dauerkarte für die Spiele von Union Berlin in der Saison 2023/24 kostet ohne Ermäßigung zwischen 190 Euro und 238 Euro. Die teuerste Sitzplatz-Dauerkarte für Vollzahler wird für 765 Euro angeboten. Ermäßigungen gibt es für Mitglieder, Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner, Erwerblose und schwerbehinderte Menschen.

Sektor Vollzahler Ermäßigt 1 510 - 765 Euro 476 - 731 Euro 2 221 Euro 187 Euro 3 255 Euro 229,50 Euro 4 238 Euro 212,50 Euro

Getty Images

Tickets für Spiele von Union Berlin kaufen: Die Daten zum Stadion

Name Stadion an der Alten Försterei Ort Berlin Kapazität 22.012

Tickets für Union Berlin kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Eisernen am 13. August. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist auswärts Astoria Walldorf der Gegner.

Genau eine Woche später, am 20. August, kommt der FSV Mainz 05 zum Bundesligastart nach Berlin.

Tickets für Spiele von Union Berlin kaufen: Der Bundesliga-Spielplan 2023/24 steht fest

Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison. Die Partie findet am 18. August statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Liga bekannt.

Vizemeister Borussia Dortmund empfängt am Auftaktwochenende (19./20. August) demnach den 1. FC Köln, Pokalsieger RB Leipzig ist am ersten Spieltag bei Bayer Leverkusen gefordert. Zudem starten die beiden Aufsteiger mit Auswärtsspielen: Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim muss zum VfL Wolfsburg, Darmstadt 98 reist zum Hessenderby bei Eintracht Frankfurt.

Das erste Spitzenspiel steht für die Bayern am 6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober) in Leipzig an. Am 10. Spieltag (3. bis 5. November) wartet dann der Klassiker beim BVB. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten acht Bundesliga-Spieltage sind laut DFL für die Woche vom 10. bis 14. Juli geplant.

Getty Images

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Drei Wochen vor dem Auftakt in der ersten Liga startet bereits die Spielzeit in der 2. Bundesliga (28. Juli) mit dem Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Absteiger Schalke 04. Hertha BSC ist zunächst bei Fortuna Düsseldorf gefordert. Nach der Winterpause geht es in der zweiten Liga am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt. (SID)