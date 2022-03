Union Berlin vs. St. Pauli heute live im Free-TV? Die kostenlose Übertragung des DFB-Pokals

Am heutigen Dienstagabend (1. März 2022) trifft Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den FC St. Pauli. Die Partie wird um 21 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Zweitligist St. Pauli hat in dieser Saison im Pokal mit dem BVB bereits einen hochkarätigen Gegner ausgeschaltet. Union Berlin setzte sich währenddessen mit 3:2 im Derby gegen die Hertha durch. Wem gelingt der Sprung in die nächste Runde? Das erfahren wir heute ab 21 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es hier.

Union Berlin vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Die Partie im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. St. Pauli Wettbewerb DFB-Pokal / Achtelfinale Anpfiff 1. März - 21 Uhr Spielort Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Welcher Sender überträgt den DFB-Pokal kostenlos?

Verantwortlich für die Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV sind die Sender ARD und Sport1. Beide zeigen ausgewählte Partien live und in voller Länge. Auch Sky zeigt übrigens alle Spiele des DFB-Pokals, allerdings nur im Pay-TV, d.h. um dort zusehen zu können, müsst Ihr bezahlen. Zuständig für die heutige Übertragung der Begegnung Union vs. St. Pauli im Free-TV ist die ARD. Dort könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung sehen. Die Besetzung für die TV-Übertragung sieht folgendermaßen aus:

Übertragungsbeginn: 20:15 Uhr

Anpfiff: 21:00 Uhr

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Gast: Bastian Schweinsteiger

Kommentator: Tom Bartels

Union Berlin vs. St. Pauli heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Das geht, neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Auch hierfür ist wieder die ARD verantwortlich. Mit diesem Link findet Ihr den Weg zum LIVE-STREAM der ARD, und könnt dort ganz bequem ab 20:15 live dabei sein. Genauso wie die Übertragung im TV ist auch der LIVE-STREAM der ARD völlig kostenlos, das Einzige was Ihr braucht ist ein internetfähiges Gerät.

Union Berlin vs. St. Pauli im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Natürlich gibt es neben der Free-TV-Übertragung in der ARD auch wieder einen LIVE-TICKER von GOAL für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht, egal ob Tor, Großchance oder Auswechslung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Union Berlin vs. St. Pauli heute live: Die Aufstellungen für die Teams

Aufstellung Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi.

Aufstellung FC St. Pauli: Smarsch - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Aremu, Irvine, Hartel, Kyereh - Burgstaller, Dittgen.