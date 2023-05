Union Berlin angeblich vor Verpflichtung von Sergino Dest

Bei Milan hat Dest keine Zukunft, bei Barça wohl auch nicht mehr. Zieht es den Außenverteidiger nun zu Union Berlin?

WAS IST PASSIERT? Union Berlin hat angeblich Interesse an Außenverteidiger Sergino Dest, der noch bis Ende Juni vom FC Barcelona an die AC Milan verliehen ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht von Calciomercato.com zufolge könnte ein Transfer des 22-jährigen US-Amerikaners zum frischgebackenen Champions-League-Teilnehmer für die kommende Saison sogar bereits kurz bevorstehen.

Milan wird die Kaufoption für Dest in Höhe von 20 Millionen Euro nicht ziehen, der Nationalspieler der USA spielte bei den Italienern zuletzt überhaupt keine Rolle mehr. Seit Ende Januar lief Dest nicht mehr für Milan auf.

In Barcelona hat Dest zwar noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Auch bei Barça plant man aber offenbar nicht mehr mit ihm, sodass ein Verkauf oder eine weitere Leihe gut möglich sind.

In der Vergangenheit war Dest auch beim FC Bayern München oder bei Borussia Dortmund im Gespräch gewesen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dest war 2020 für 21 Millionen Euro von Ajax nach Barcelona gewechselt. Für die Katalanen hat er bis dato 72 Pflichtspiele absolviert, vergangenen Sommer wurde er dann an Milan verliehen.

Bei den Rossoneri kam Dest allerdings nur auf 14 Einsätze.