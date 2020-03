Spahn "verwundert" über Union-Heimspiel gegen Bayern - Fan-Ausschluss wahrscheinlich

Noch am Dienstag hieß es, dass Union Berlin gegen Bayern mit Zuschauern stattfindet. Nach Verwunderung droht nun doch ein Geisterspiel.

Gesundheitsminister Jens Spahn kritisiert die vorläufige Entscheidung, das Fußball-Bundesligaspiel zwischen und Bayern München am kommenden Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) nicht als Geisterspiel anzusetzen. "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert", sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) deutete laut Tagesspiegel bei ihrem Besuch der Coronavirus-Ambulanz im DRK-Klinikum Westend am Mittwoch allerdings an, dass das Union-Spiel mit "hoher Wahrscheinlichkeit" ohne Fans stattfinden werde.

Union-Präsident: "Uns wird die Unternehmensgrundlage entzogen"

Union hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die örtlichen Behörden im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick "nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Risikobewertung in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus" zu dem Entschluss gekommen seien, momentan "keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel zu erlassen".

Mehr Teams

Union-Präsident Dirk Zingler hatte sich zuvor gegen pauschale Entscheidungen in der Debatte ausgesprochen und vor den wirtschaftlichen Folgen von Geisterspielen gewarnt: "Uns wird die Unternehmensgrundlage entzogen."

Andere Ligaspiele wie zum Beispiel das Revierderby zwischen und Schalke 04 finden definitiv ohne Fans statt. Eine einheitliche Regelung seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) gibt es nicht.