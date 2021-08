Duell der sieglosen Europa-Aspiranten: Union Berlin empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Goal erklärt alles zur Übertragung der Bundesliga.

Eine Woche vor der ersten Länderspielpause der Saison geht es auch in den europäischen Ligen weiter: In der Bundesliga treffen heute Union Berlin und Borussia Mönchengladbach aufeinander: Anstoß im Stadion an der Alten Försterei in Berlin ist um 15.30 Uhr.

Union Berlin ist in dieser Saison bisher ungeschlagen - und trotzdem "nur" 12.: Zwei Unentschieden konnten die Eisernen bisher gegen Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim erkämpfen.

Anders Borussia Mönchengladbach, am Niederrhein durfte man sich in der Liga bisher nur über einen Punkt freuen - diesen gab es aber immerhin gegen den FC Bayern München. Gegen Bayer Leverkusen ging das Team von Adi Hütter anschließend aber leer aus.

Welches der beiden Teams schafft in der Bundesliga den ersten Saisonsieg? Oder gibt es noch ein Unentschieden? Goal erklärt alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach heute LIVE: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach Datum Sonntag, 29. August 2021 Uhrzeit Heute | 15.30 Uhr Ort Stadion An Der Alten Försterei | Berlin

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im Fernsehen: Die Bundesliga heute LIVE im TV

Es sind zwei Mannschaften, die aktuell auf einem ähnlichen Niveau eingeschätzt werden können, schon in der vergangenen Saison war man bis zum letzten Spieltag in den gleichen Punkteregionen unterwegs.

Uns erwartet also ein hochklassiges und spannendes Bundesligaspiel, welches viele Anhänger:innen verfolgen wollen. Aber wie wird die Begegnung heute überhaupt im TV übertragen?

DAZN überträgt heute Bundesliga! Union vs. Borussia im TV

Gute Nachrichten für alle Fans: Es gibt tatsächlich einen Fernsehsender, welcher heute die Bundesliga überträgt. Dafür müssen wir aber ein wenig weiter ausholen.

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Rechte für alle Begegnungen an Freitagen und Sonntagen gesichert - also auch heute. DAZN überträgt heute also Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach!

DAZN im Fernsehen! So seht ihr Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach

Das sind an sich schon hervorragende Nachrichten, allerdings ist DAZN doch ein Streamingdienst und kein Fernsehsender? Das stimmt zwar, allerdings kann man DAZN seit diesem Sommer auch im TV sehen!

DAZN 1 und DAZN 2 sind die beiden Fernsehsender, die unter anderem von Kund:innen von Sky und Vodafone sehen können! Wie genau das abläuft ist hier erklärt, auf DAZN 1 wird heute jedenfalls ab 14.30 Uhr Union - Mönchengladbach gezeigt!

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin: So überträgt DAZN heute die Bundesliga!

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Streaming : DAZN TV : DAZN 1

: Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Michael Born

: Michael Born Expertise: Jonas Hummels

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM: Die Bundesliga im Internet

DAZN überträgt heute also die Bundesliga - richtig gute Neuigkeiten für alle Fußballanhänger:innen in Deutschland! Ihr wisst nicht, wieso wir schreiben, dass das gute Neuigkeiten sind? Dann lest euch aufmerksam die nächsten Abschnitte durch.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach kostenlos sehen! Der DAZN Probemonat

Fangen wir beim beliebtesten Feature von DAZN an: dem Probemonat. 30 Tage lang Zugriff auf alle Inhalte von DAZN, ohne einen Cent zu bezahlen? Klingt wie ein Traum, ist aber die Realität!

Auch Union vs. Borussia ist also kostenlos zu sehen! Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich: Wenn ihr nach dem Probemonat nichts bezahlen wollt, könnt ihr einfach und rechtzeitig kündigen.

So günstig ist nur DAZN! Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Solltet ihr aber weiterhin DAZN genießen wollen, müsst ihr nach dem Abonnement ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das ist weniger schlimm als es klingt, schließlich ist es günstig und ihr habt sogar die Auswahl zwischen zwei Abomodellen.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Fußball im Internet: Die Links zur Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Highlights und LIVE-TICKER der Bundesliga

Ihr schafft es heute nicht, die Begegnung zwischen Union und Mönchengladbach live im Fernsehen oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir hier das perfekte Mittel für euch, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben: der LIVE-TICKER von Goal.

Dieser ist selbstverständlich kostenlos - ihr findet den Ticker ganz einfach über unsere Homepage oder mit Klick auf diesem Link ! Sei es Tor, Chance, Auswechslung, Ausschreitungen... alle wichtigen Szenen werden hier weitergegeben, mit Hintergrundinformationen versehen und im Ticker eingetragen.

Kostenlose Highlights: Werder Bremen vs. Hansa Rostock

Der LIVE-TICKER ist zwar schön und gut, allerdings wollt ihr nach Abpfiff die besten Szenen des Spiels gerne in Farbe sehen? Natürlich gibt es auch heute wieder Highlights! In wenigen Minuten werden die wichtigsten Szenen (Tore, rote Karten, etc.) für euch zusammengefasst.

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Kurz nach Spielende gibt es die Highlights bereits auf der Plattform DAZN, wo auch das LIVE-Spiel übertragen wurde. Alternativ sind die Highlights auf dem YouTube-Kanal der Sportschau zu sehen!

Die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und Union Berlin: So laufen die Bundesligisten auf

Union Berlin war noch am Donnerstag in den Playoffs der UEFA Europe Conference League im Einsatz, wird Urs Fischer jetzt rotieren? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen!

