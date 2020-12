Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Union Berlin empfängt den FC Bayern München in der Bundesliga. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

lädt den deutschen Rekordmeister zum Topspiel der in die Alte Försterei ein. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Berliner sind stark in ihre zweite Bundesligasaison der Vereinsgeschichte gestartet, allerdings verlor man am letzten Spieltag das Hauptstadtderby gegen die Hertha. Nun gastiert der FC Bayern bei den Eisernen, der Tabellenführer trennte sich letzten Samstag 3:3 von .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (11. Spieltag)

: Bundesliga (11. Spieltag) Datum : Samstag, 12. Dezember 2020

: Samstag, 12. Dezember 2020 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort : Alte Försterei

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel der Bundesliga live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN haben die Übertragungsrechte erworben, was auch bedeutet, dass es die Bundesliga nicht im Free-TV zu sehen gibt. Alle Samstagsspiele werden von Sky übertragen, so auch das heutige zwischen Union und Bayern.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV

Sky wird bereits ab 17.30 Uhr die Vorberichte zum Topspiel der Bundesliga senden. Sebastian Hellmann wird die Sendung moderieren, als Experte kommt Lothar Matthäus zum Einsatz. Euer Kommentator wird heute Kai Dittmann sein. Die Partie wird auf Sky Sport Bundesliga 1 laufen. Wer sich für ein Sky-Abonnement interessiert, dem haben wir hier die Webseite des Senders verlinkt.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Union gegen Bayern wird es im Internet auf legalem Wege nur über diese beiden Apps zu sehen geben. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Alle Kunden von Sky haben automatisch Zugriff auf die Sky-Go-App . Nachdem Ihr Sky Go heruntergeladen und installiert habt, müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann der Bundesligaabend beginnen.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die kein Kunde bei Sky sind, das Spiel aber trotzdem nicht verpassen möchten. Das Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat abonnieren, es stehen Euch verschiedene Pakete zur Verfügung, die Ihr buchen könnt. Hier haben wir Euch Sky Ticket verlinkt.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr alles Wichtige der Partie aus der Alten Försterei – schaut mal rein!

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst haben solltet, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der jeden Tag Sport streamt. Auf dem Portal bekommt Ihr aktuell die Bundesliga, , , , NFL, Boxen, oder die Darts-WM zu sehen! Der erste Monat des Abonnements ist kostenlos. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Union Berlin bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayern München 0 Siege 2 0 Remis 0 1 Tore 4 61,1 Mio. Euro Marktwert 895,7 Mio. Euro Robin Knoche (6,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Serge Gnabry (90 Mio. Euro)

Union Berlin gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick