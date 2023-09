Unglaubliche Ballannahme: Daniel Farke lässt mit einer Aktion das Internet ausrasten

Der Coach von Leeds United bewies gegen Watford, dass er technisch auch eine Menge draufhat.

WAS IST PASSIERT? Beim 3:0-Sieg von Premier-League-Absteiger Leeds United in der Championship gegen Watford sorgte der deutsche Teammanager der Peacocks für das Highlight des Spiels: Einen hohen Ball, der ins Seitenaus segelte, pflückte Daniel Farke mit dem rechten Fuß technisch anspruchsvoll herunter.

Die Aktion bescherte dem 46-Jährigen Szenenapplaus von den Rängen an der Elland Road. Viele Anhänger erhoben sich und feierten Farkes Ballannahme. Auch im Netz ging ein Clip der Szene viral.



DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Farke, der als Spieler unter anderem einmal Torschützenkönig in der Oberliga Westfalen geworden war aber nie höherklassig spielte, übernahm Leeds nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer. Unter seiner Führung fuhr der Aufstiegsaspirant in den ersten sieben Ligaspielen zwei Siege und vier Remis ein. Dazu setzte es eine Niederlage.

WIE GEHT ES WEITER? Das nächste Ligaspiel steht für Farke und Leeds United am 30. September auf dem Programm. Dann reist der Tabellenfünfte zum Duell der PL-Absteiger nach Southampton.