Ungewöhnlicher Grund: Warum Heung-Min Son mit manchen Fans kein Selfie machen darf

Tottenhams Torjäger ist ein gefragter Werbepartner. Das bringt auch gewisse Einschränkungen mit sich.

WAS IST PASSIERT? In den vergangenen Tagen ging ein Video mit Heung-Min Son viral. In dem Clip ist der neue Kapitän von Tottenham Hotspur zu sehen, wie er höflich den Wunsch eines weiblichen Fans ablehnt, bei einem Selfie ihr Handy zu halten. Das hat einen besonderen Grund.

WAS IST DER HINTERGRUND? Son hat einen Sponsorendeal mit Samsung und ist seit Juli 2023 Markenbotschafter des südkoreanischen Elektronikgiganten. Diese Zusammenarbeit verbietet es ihm, mit Geräten der Konkurrenz zu posieren. Daher durfte Son dem Wunsch der Anhängerin nicht nachkommen, schließlich hatte diese ein iPhone vom Samsung-Rivalen Apple.

Son ist in Südkorea ein Volksheld und dort auch Spielführer der Nationalelf. Der ehemalige Bundesligaprofi von Bayer Leverkusen und dem HSV arbeitet mit vielen großen Firmen zusammen und hat auch Werbedeals unter anderem mit Calvin Klein, Burberry und Gatorade.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch ohne seinen langjährigen Sturmpartner Harry Kane, der zum FC Bayern wechselte, hat Son bei den Spurs einen starken Saisonstart hingelegt. Der 31-Jährige erzielte in vier Premier-League-Spielen drei Tore und belegt mit Tottenham aktuell Tabellenplatz zwei.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@stevie_king TikTok

Getty