Ungarn vs. Frankreich heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der EM 2021

Nach dem Sieg gegen die deutsche Mannschaft will Frankreich den Achtelfinal-Einzug so gut wie perfekt machen. Die Infos zum Spiel in Budapest.

In der deutschen Gruppe F trifft Ungarn bei der EM 2021 heute auf Frankreich. Das Spiel in Budapest beginnt um 15 Uhr. Die Höhepunkte von Ungarn vs. Frankreich auf DAZN sehen - Jetzt den Gratismonat sichern! Der EM-Auftakt für Frankreich ist gelungen, gegen die deutsche Mannschaft gab es einen abgeklärten 1:0-Erfolg. Mit einem weiteren Sieg heute in Ungarn könnte der Weltmeister den Achtelfinal-Einzug bereits nahezu perfekt machen. Das Star-Ensemble um Kylian Mbappe, Paul Pogba und Karim Benzema geht als klarer Favorit in das Spiel in Budapest. Die Ungarn zeigten in ihrem Auftaktspiel gegen Portugal eine beherzte Leistung, standen nach drei Gegentreffern ab der 83. Minute aber mit leeren Händen und einer deutlichen Pleite da. Gelingt vor 60.000 Fans in der Puskas Arena die große Überraschung? Lese-Empfehlung DAZN heute: Das Programm des Streamingdienstes

Public Viewing ist derzeit jedoch aufgrund der bekannten Umstände nicht möglich, aber zum Glück wird die EM ja umfangreich im Fernsehen übertragen. Alle 51 Spiele des Turniers sind bei MagentaTV zu sehen. Die Deutsche Telekom hatte sich die Rechte in einem aufsehenerregenden Deal gesichert. Doch auch die ARD und das ZDF sind mit an Bord. Über eine Sublizenzierung dürfen die beiden Sender insgesamt 41 Partien zeigen. Zehn Gruppenspiele darf MagentaTV exklusiv ausstrahlen. Zählt Ungarn gegen Frankreich dazu? Ungarn vs. Frankreich heute live: Die Übertragung im Free-TV in der ARD Das Spiel der beiden deutschen Gruppengegner ist heute live im Free-TV zu sehen. Die ARD beginnt ihre Vorberichterstattung um 13.50 Uhr. Alexander Bommes moderiert die Sendung, als Experten sind Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und U21-Bundestrainer Stefan Kuntz mit dabei. Kommentator der Begegnung ist Florian Naß. Ungarn vs. Frankreich heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM in der ARD Mediathek Das Spiel gibt es für alle, die nicht zu Hause sind, natürlich auch auf den mobilen Geräten online. Das Programm der ARD könnt Ihr über diesen Link ganz einfach auf Eurem Browser aufrufen. Zudem gibt es alle Inhalte der ARD - inklusive Live-TV - auch in der Mediathek. Für Euer Smartphone oder Tablet gibt es die App der ARD Mediathek auch im App-Store Eures Vertrauens zum kostenlosen Download. Ungarn vs. Frankreich heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei MagentaTV Eine Alternative zur Übertragung in der ARD bietet MagentaTV. Die Deutsche Telekom investierte für das Turnier kräftig in die Mannschaft rund um die Übertragungen und holte unter anderem Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten, Johannes B. Kerner als Moderator, Jan Henkel für den Taktik-Bildschirm und dazu Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich als Regelexperten. Als Kommentatoren gehören Marco Hagemann und Wolff Fuss zum Team. MagentaTV sendet an Tagen mit drei Anstoßzeiten nahezu durchgehend von 14.00 Uhr bis 23.30 Uhr. Zudem bietet der Sender einen eigenen Kanal, bei dem die Übertragungen mit einem taktischeren Ansatz begleitet werden. Ungarn vs. Frankreich heute live sehen: Das kostet MagentaTV Wer sich kurzentschlossen MagentaTV für die EM holen will, aber keinen Telekom-Anschluss hat und auch nicht haben will, für den dürfte sich "MagentaTV Flex" am ehesten lohnen. Dieses Paket ist monatlich kündbar und kostet pro Monat aktuell zehn Euro. Ein Telekom-Vertrag ist dafür nicht nötig. Weitere Infos zu MagentaTV und der EM 2021 gibt es auch unter diesem Link. Empfangbar ist MagentaTV entweder über den eigens dafür entwickelten Receiver oder aber über die gängigen TV-Sticks. Zudem gibt es die Apps für Smart-TVs sowie für Smartphones und Tablets. Auch über den Browser Eures Computers könnt Ihr MagentaTV nutzen. Ungarn vs. Frankreich heute: Die Höhepunkte bei DAZN Die Höhepunkte der Partie zwischen Ungarn und Frankreich gibt es eine Stunde nach Spielende auch bei DAZN auf Abruf. Dort findet Ihr auch die Höhepunkte aller anderen EM-Partien. Zum Gratismonat von DAZN Retour à l’entraînement au lendemain de la victoire contre l’Allemagne (1-0) 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/2Cry7srS3A — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2021 Ungarn vs. Frankreich heute live: Der LIVE-TICKER von Goal zur EM Keine wichtige Szene aus Budapest verpasst Ihr im LIVE-TICKER auf unserer Seite. Egal ob Tor, Elfmeter, Platzverweis oder Großchance - hier seid Ihr mittendrin. Ungarn vs. Frankreich heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann hier schnellstmöglich nachgereicht. Ungarn vs. Frankreich heute live: Die Gruppe F nach dem 1. Spieltag Platz Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1. Portugal 1 1 0 0 3:0 +3 3 2. Frankreich 1 1 0 0 1:0 +1 3 3. Deutschland 1 0 0 1 0:1 -1 0 4. Ungarn 1 0 0 1 0:3 -3 0