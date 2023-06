Umarmung mit Lionel Messi, High-Five mit Emiliano Martínez: Fan springt während Argentiniens Spiel in China von der Tribüne

Ein Anhänger sprang am Donnerstag von der Tribüne, um den Weltmeistern Lionel Messi und Emiliano Martínez ganz nah zu sein.

WAS IST PASSIERT? Ein Fan ist während des Testspielsiegs von Weltmeister Argentinien gegen Australien in Peking (2:0) von der Tribüne gesprungen und auf den Rasen gestürmt. Das gewagte Manöver lohnte sich für den 18 Jahre alten Flitzer zunächst, denn auf seiner Flucht vor den Sicherheitskräften umarmte er Superstar Lionel Messi und klatschte wenig später mit Welttorhüter Emiliano Martínez ab.

Seine Verfolger ließen aber nicht locker und brachten den jubelnden Fan schließlich zu Fall. Mit vereinten Kräften wurde er vom Security-Personal vom Feld geschleppt.

DIE REAKTION: Die Aktion hatte anschließend allerdings weitreichende Folgen. Wie die chinesische Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Flitzer festgenommen. Der junge Mann wurde zudem mit einem Stadionverbot für die nächsten zwölf Monate belegt.

"Das Büro für öffentliche Sicherheit des Bezirks Chaoyang hat gemäß Gesetz bereits Verwaltungshaft gegen ihn verhängt", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann habe zudem "Reue für seine Taten ausgedrückt und die Bestrafung durch das Organ der öffentlichen Sicherheit akzeptiert", so die Erklärung. Wie lange er inhaftiert war und ob er inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, wurde bisher nicht bekannt.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Argentinien besiegte die Socceroos in einer Neuauflage des WM-Achtelfinals von 2022. Messi erzielte dabei den Führungstreffer. Sein Tor nach nur 72 Sekunden bedeutete den schnellsten Treffer in seiner langen und erfolgreichen Karriere.

WIE GEHT ES WEITER? Vor der Sommerpause absolviert die Albiceleste am Montag in Djakarta gegen Indonesien ihr letztes Freundschaftsspiel.