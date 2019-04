Uli Hoeneß vor FC Bayern vs. BVB über Boateng-Party: "Schwachsinn!"

Vor dem Spitzenspiel zwischen den Bayern und dem BVB kritisierte Präsident Hoeneß die Party am Samstagabend von Jerome Boateng.

Präsident Uli Hoeneß vom hat über die geplante Party von Verteidiger Jerome Boateng geschimpft. "Ich würde da auch nicht hingehen. Weil es ein Schwachsinn ist!", sagte Hoeneß vor dem -Spitzenspiel zwischen dem FCB und (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) der Bild.

Direkt im Anschluss an die Partie lädt Boateng in den Münchner Nobelclub P1. Gefeiert wird das Erscheinen der zweiten Ausgabe seines Magazins "BOA". Zugleich will er sich bei Familie, Freunden und Bekannten für die Unterstützung bedanken. Unter anderem wird der Rapper Capital Bra erwartet.

Auch Kritik von Salihamidzic, Kovac beschwichtigt

"Das würde ich als Spieler nicht machen, besonders wenn man so ein Spiel hat und auch nicht weiß, wie das Spiel ausgeht", hatte auch Hasan Salihamidzic die Party kritisiert.

Der Sportdirektor musste zuvor eingestehen, von der Party bislang nichts gewusst zu haben. Nachdem er aufgeklärt worden war, ordnete er ein: "Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel machen werden, aber wenn man mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten." In das Privatleben Boatengs wolle sich Salihamidzic aber nicht einmischen.

Trainer Niko Kovac meinte am Donnerstag, dass er eine solche Party "persönlich auch nicht angesetzt hätte." Der Kroate schränkte jedoch ein: "Es gibt eine Agentur, die das alles organisiert. Es kann jeder selbst entscheiden, was er in seiner Freizeit macht, auch ein Bundesligaspieler. Es ist seine Sache. Wir dürfen kein Drama daraus machen, ich finde das nicht in Ordnung."