UFC Fight Night 183 live: Felder vs. dos Anjos live im TV und LIVE-STREAM sehen

In der UFC Fight Night 183 kämpfen Paul Felder und Rafael Dos Anjos in Las Vegas gegeneinander. Die Übertragung beginnt um 1 Uhr morgens.

Für Paul Felder kommt dieser Kampf sehr kurzfristig, er springt für den erkrankten Islam Makchaev ein. Der Amerikaner, besser bekannt als "The Irish Dragon", hätte den Fight eigentlich kommentiert, jetzt steht er nach fünf Tagen Vorbereitung selbst im Ring.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo UFC Fight Night 183: Felder vs. Dos Anjos heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Alle Fans der UFC dürfen sich freuen: Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning wird den Kampf live und in voller Länge übertragen! DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und wird ab 1 Uhr morgens streamen. Wann genau der Hauptkampf beginnt, hängt wie immer davon ab, wie lange die Vorkämpfe dauern. DAZN wird aber auf jeden Fall den kompletten Fight übertragen. Euer Kommentator wird Sebastian Hackl sein. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

