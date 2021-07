UFC im LIVE-STREAM: Conor McGregor vs. Dustin Poirier kostenlos auf DAZN sehen

Die Trilogie zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier wird vervollständigt. So könnt ihr den UFC-Kracher kostenlos sehen.

Conor McGregor und Dustin Poirier treffen zum dritten Mal im Oktagon der UFC aufeinander. Der Hauptkampf in Paradise/Nevada nahe Las Vegas steigt deutscher Zeit am Sonntagmorgen etwa gegen 6 Uhr und ist hierzulande im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen.

Wer entscheidet die Trilogie für sich? Nach zwei Kämpfen zwischen dem Iren McGregor und dem US-Amerikaner Poirier steht es 1:1, der dritte Kampf muss die Entscheidung bringen. Der Fight ist der absolute Höhepunkt der Veranstaltung UFC 246.

McGregor steht dabei vor einem richtungsweisenden Abend in seiner Karriere. Verliert "The Notorious", dürfte der Zug in Richtung weiterer Titelkampf abgefahren sein. Möglicherweise war es das dann auch mit seiner Laufbahn im UFC-Ring.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier im LIVE-STREAM: Goal sagt Euch, wie Ihr den Event bei DAZN kostenlos sehen könnt.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier im LIVE-STREAM sehen: Der Hauptkampf von UFC 246 im Überblick

KAMPF Conor McGregor vs. Dustin Poirier GEWICHTSKLASSE Leichtgewicht (bis 155 Pfund) ORT T-Mobile-Arena | Paradise (Nevada) BEGINN 11. Juli | voraussichtlich 6 Uhr MESZ MMA-BILANZ McGregor: 22-5

Poirier: 27-6

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: So wird der Event im LIVE-STREAM übertragen

UFC-Fans werden es bereits wissen, für alle, die es noch werden wollen, hier die wichtige Info: Ja, UFC ist auch in Deutschland zu sehen! Die Übertragungsrechte an den Events hält der Streamingdienst DAZN.

Die Übertragung von UFC 246 startet im LIVE-STREAM bei DAZN am Sonntagmorgen 4 Uhr deutscher Zeit. Dann beginnen die Kämpfe der Main Card. Kommentatoren sind Sebastian Hackl und Mark Bergmann, als Experte ist der frühere UFC-Kämpfer Peter Sobotta dabei. Als besonderen Service bietet DAZN die Übertragung aber auch im englischen Originalton an.

Wann genau der Hauptkampf zwischen McGregor und Poirier beginnt, ist nicht auf die Minute vorauszusehen. Allerdings dürfte es etwa gegen 6 Uhr deutscher Zeit losgehen. Wer die ersten Kämpfe der Main Card also nicht sehen will oder muss, der kann den Wecker auf eine etwas humanere Zeit stellen.

Aber Achtung! Für die Übertragungen der UFC-Veranstaltungen müsst Ihr bei DAZN einen Altersnachweis hinterlegen. Dieser Prozess dauert ein paar Minuten, Ihr müsst dafür Euren Personalausweis bereithalten. Wartet also im besten Fall nicht bis Sonntagmorgen damit.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: So seht Ihr den Kampf im LIVE-STREAM auf DAZN kostenlos!

Conor McGregor vs. Dustin Poirier im LIVE-STREAM? Die Main Card von UFC 264 in der Übersicht

