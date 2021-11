Beim Event UFC 268 erwarten wir wieder einmal UFC at its best! Denn mit Kamaru Usman und Colby Covington treffen am Sonntag, den 7. November 2021, zwei Kämpfer aufeinander, die schon vor zwei Jahren für beste Unterhaltung sorgten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt das Event mit dem Hauptkampf gegen 5 Uhr morgens - deutscher Zeit.

2019 traten beide Kämpfer bereits erstmals gegeneinander an, seinerzeit siegte Usman. Heute geht es wieder um den Titel im Weltergewicht.

Hier findet Ihr detaillierte Infos zum heutigen Fight und alles, was Ihr zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM wissen müsst.

UFC 268 live sehen: Usman vs Covington 2 auf einen Blick

Event : UFC 268

: UFC 268 Datum : Sonntag, 7. November 2021

: Sonntag, 7. November 2021 Hauptkampf : Kamaru Usman vs. Colby Covington

: Kamaru Usman vs. Colby Covington Uhrzeit Hauptkampf : etwa 5 Uhr

: etwa 5 Uhr Austragungsort: Madison Square Garden, New York (USA)

Die Maincard des Events beginnt gegen 3 Uhr, mit dem Titelkampf wird etwa um 5 Uhr gerechnet.

UFC 268 live: Usman vs Covington 2 im TV und LIVE-STREAM sehen

Wo wird die UFC 268 heute Nacht live im TV und LIVE-STREAM übertragen, diese Frage stellen sich zahlreiche Fans, die den Fight unbedingt sehen wollen!

Dafür gibt es an diesem Wochenende genau eine einzige Option - nämlich den Ismaninger Streamingsender DAZN.

UFC 268 live: Usman vs Covington 2 auf DAZN sehen

DAZN ist der Kanal, der Monat für Monat, Woche für Woche, Jahr für Jahr alle wichtigen Events der UFC live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wenn Ihr also ein Fan des Kampfsports seid, dann seid Ihr hier genau richtig. Je nachdem, wo Ihr das Match Usman vs Covington 2 heute schauen wollt, könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM von DAZN einrichten.

DAZN hat auch zwei lineare TV-Sender im Angebot - DAZN 1 und DAZN 2. Dort werden beispielsweise Bundesliga- und auch ausgewählte Champions-League-Spiele übertragen.

UFC 268 live sehen: Usman vs Covington 2 - so läuft die Übertragung

DAZN beginnt um 3 Uhr morgens mit der Übertragung rund um UFC 268, zwei Personen begleiten Euch durch die Nacht aus New York.

Wenn Ihr Kamaru Usman vs. Colby Covington live sehen wollt, dann geht das in Deutschland und in Österreich.

Übertragung: DAZN Livestream

verfügbar in : Deutschland, Österreich

: Deutschland, Österreich Kommentator : Mark Bergmann

: Mark Bergmann Experte: Andreas Kraniotakes

Zudem gibt es einen zweiten LIVE-STREAM mit einem US-amerikanischen Originalkommentar. Dieser beginnt ebenfalls gegen 3 Uhr morgens.

UFC 268 live sehen : Die Maincard mit dem Mainevent Usman vs Covington 2

Neben Kamaru Usman und Colby Covington gibt es heute Nacht natürlich noch weitere Fights, die im Rahmen der UFC 268 auf dem Programm stehen.