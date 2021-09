UFC 266 live im TV und LIVE-STREAM sehen - Volkanovski vs. Ortega

Im Rahmen von UFC 266 kämpft Alexander Volkanovski gegen Brian Ortega. Goal erklärt, wo UFC 266 live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das nächste MMA-Highlight steht kurz bevor! In der Nacht von Samstag, 25. September, auf Sonntag, 26. September verteidigt Alexander Volkanovski im Rahmen von UFC 266 seinen Titel im Federgewicht gegen Brian Ortega.

Die Kämpfe der Main Card beginnen in der T-Mobile Arena in Paradise (Nevada) um 4 Uhr. Volkanovski gegen Ortega findet als letzter Kampf statt. Wann er beginnen wird, ist abhängig von der Dauer der vorangegangenen Kämpfe.

Der Australier Alexander Volkanovski ist seit 19 Kämpfen ungeschlagen. Seit Dezember 2019 ist er Champion im Federgewicht. Für Brian Ortega ist es die zweite Chance auf einen Titel. Im Dezember 2018 unterlag er Volkanovski-Vorgänger Max Holloway.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo UFC 266 Volkanovski vs. Ortega live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

UFC 266 Volkanovski vs. Ortega live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb: UFC 266

Datum: Sonntag, 22. August 2021

Uhrzeit: 4 Uhr (deutsche Zeit)

Ort: Paradise, Nevada, USA

UFC 266 Volkanovski vs. Ortega live im TV und LIVE-STREAM: So wird die UFC übertragen

Alle, die auf eine Live-Übertragung von UFC 266 im Free-TV warten, müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Doch ganz ohne Live-Übertragung in Deutschland geht solch ein Event natürlich nicht über die Bühne.

Der Streamingdienst DAZN ist im Besitz der Übertragungsrechte und zeigt das Event inklusive des Hauptkampfes exklusiv im LIVE-STREAM.

UFC 266 fight week is HERE 💥💥💥



[ #UFC266 | Sep 25 | Live on ESPN+ PPV: https://t.co/jTyl6jv1yu ] pic.twitter.com/5OFSIlQ0BJ — UFC (@ufc) September 20, 2021

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega live im LIVE-STREAM

DAZN ist bereits seit einigen Jahren der übertragende Sender für alle UFC-Events. Heute beginnt die Übertragung der Main-Card-Kämpfe um 4 Uhr.

Ihr habt die Wahl zwischen einer Übertragung mit englischen Originalkommentar und einer Übertragung mit deutschem Kommentar. Für diesen sind Kommentator Mark Bergmann und Experte Sebastian Hackl verantwortlich.

Die Main Card umfasst insgesamt fünf Kampfe, der erste beginnt um 4 Uhr deutscher Zeit. Bis Volkanovski und Ortega zu ihrem Titelkampf ins Octagon steigen werden, kann allerdings einige Zeit vergehen. Etwa gegen 6 Uhr wird er dann beginnen.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega live im LIVE-STREAM: DAZN

DAZN ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Der Streamingdienst bietet zwei Alternativen an: Das Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Neukunden können noch bis Ende September das komplette DAZN-Angebot kostenlos testen. Danach läuft dieser besondere Service aus.

DAZN sendet ausschließlich als LIVE-STREAM. Diesen könnt Ihr über dazn.com oder am besten über die kostenlose DAZN-App abrufen. Die App gibt es überall als Download (Play Store, App Store). Sie ist für diverse Geräte wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick kompatibel.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr wollt nicht so lange aufbleiben oder so früh aufstehen um Euch Volkanovski vs. Ortega bei UFC 266 live anzusehen? Kein Problem, denn bei DAZN könnt Ihr Euch das komplette Event im Re-Live ansehen. Dazu gibt es auf der Plattform nach dem Kampf die Highlights in Kurzform zu sehen. Auf diesem Weg verpasst Ihr nichts!

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega - Die Kämpfer im Vergleich