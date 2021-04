UFC 261 live: Wer zeigt / überträgt Usman vs. Masvidal heute im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

In der Nacht vom 24. auf den 25. April wird UFC 261 ausgetragen. Goal erklärt, wo das Event heute live im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt wird.

UFC 261 wird mit dem Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden. Das Event beginnt am Sonntagmorgen um 4 Uhr deutscher Zeit.

Bei UFC 261 wird zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie eine volle Halle bei den Kämpfen erwartet. Das Event wird in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida, ausgetragen. 15.000 Menschen finden in der Arena Platz und werden, genauso wie wir, gespannt auf den Hauptkampf zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal warten. Gelingt Masvidal die Revanche für den verlorenen Kampf in UFC 251?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo UFC 261: Usman vs. Masvidal heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

UFC 261 live: Wer zeigt / überträgt Usman vs. Masvidal heute im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb UFC 261 Hauptkampf Usman vs. Masvidal Datum 25. April 2021 Uhrzeit 4 Uhr Ort VyStar Veterans Memorial Arena (Jacksonville, Florida)

Die Hauptevents der UFC werden live und über die volle Länge in Deutschland übertragen. Allerdings wird es die Kämpfe nicht im klassischen TV zu sehen geben, da weder Free- noch Privat- oder Pay-TV-Sender Übertragungsrechte besitzen. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, um Usman vs, Masvidal heute Nacht im LIVE-STREAM sehen zu können.

UFC 261 live: Wer zeigt / überträgt Usman vs. Masvidal heute im LIVE-STREAM?

Die Antwort lautet: DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich die Übertragungsrechte gesichert und wird ab Morgen 4 Uhr in der Früh den Kampfsport übertragen. Euer Kommentator wird Sebastian Hackl sein, als Experte ist Andreas Kraniotakes zu Gast. Wann genau der Hauptkampf startet, ist bei diesen Events nie genau vorherzusehen. Wir empfehlen deshalb, schon ab 4 Uhr bereit zu sein.

DAZN zeigt / überträgt UFC 261: Usman vs. Masvidal heute im LIVE-STREAM

DAZN wird UFC 261 live und über die volle Distanz übertragen. Ihr benötigt allerdings einen Altersnachweis, um den Zugang zum Stream freizuschalten, denn das Event ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Usman vs. Masvidal könnt Ihr über den Link oben im Browser oder über die DAZN-App schauen, die es überall als kostenlosen Download gibt.

Neben DAZN wird auch der hauseigene Streamingdienst der UFC das Event übertragen. Hier kostet der Zugang zum Hauptkampf 17,89 Euro. Wer die Variante DAZN wählt, der kann den Fight kostenlos sehen, denn der Streamingdienst verschenkt den ersten Monat des Abonnements gratis.

Nach dem Ablauf des Gratismonats kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

UFC 261 live: Die Fightcard

Gewichtsklasse Duell Main Card Weltergewicht Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal Strohgewicht (F) Zhang Weili vs. Rose Namajunas Fliegengewicht (F) Valentina Shevchenko vs. Jessica Andrade Mittelgewicht Uriah Hall vs. Chris Weidman Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Jim Crute Prelims Weltergewicht Alex Olivieira vs. Randy Brown Weltergewicht Dwight Grant vs. Stefan Sekulic Mittelgewicht Karl Roberson vs. Brendan Allen Federgewicht Patrick Sabatini vs. Tristan Connelly Early Prelims Bantamgewicht Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad Leichtgewicht Kazula Vargas vs. Rongzhu Fliegengewicht Aorilqileng vs. Jeffrey Molina Strohgewicht (F) Lian Na vs. Arine Carnelossi

UFC 261: Usman vs. Masvidal