UFC 255: Figueiredo vs. Perez live im TV und LIVE-STREAM zeigen - so wird die UFC übertragen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kämpft Deiveson Figueiredo gegen Alex Perez. Hier könnt Ihr die UFC live im TV und LIVE-STREAM verfolgen.

Endlich ist es soweit: Der Kampf zwischen Deiveson Figueiredo und Alex Perez steht an. Der Hauptkampf wird voraussichtlich um 4 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten.

Was ein Duell in Las Vegas: Der amtierende Fliegengewichtchampion Figueiredo muss seinen Titel gegen den auf Rang 4 gelisteten Perez verteidigen. Perez wird als Außenseiter angesehen, chancenlos wird er aber keineswegs sein. Ihr könnt Euch also auf einen Spannenden Fight freuen!

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : UFC 255

: UFC 255 Kampf: Figueiredo gegen Perez

Figueiredo gegen Perez Datum : 22. November 2020 Uhrzeit: 4 Uhr (in der Nacht von Samstag, 21. November auf Sonntag, 22. November)

: 22. November 2020 Uhrzeit: 4 Uhr (in der Nacht von Samstag, 21. November auf Sonntag, 22. November) Ort: UFC Apex Arena, Las Vegas

Humanizing Athletes: Alex Perez

Alex lists some of his favorite things ahead of his flyweight title fight this weekend at #UFC255.@alexperezmmahttps://t.co/uJJ14kruQG pic.twitter.com/7UlZmjpZZz — Alex Behunin (@AlexBehunin) November 18, 2020

Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird UFC 255 übertragen

Alle UFC-Fans dürfen sich freuen: Das komplette Event aus Las Vegas wird heute Nacht live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen. Alle Nachtaktiven unter Euch können ab 4 Uhr in der Früh die UFC live sehen.

Figueiredo gegen Perez heute live im LIVE-STREAM

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der UFC gesichert und wird UFC 255 live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. Für DAZN wird der Kommentator Sebastian Hackl berichten, an seiner Seite sitzt der Experte Andreas Kraniotakes.

Ab 4 Uhr geht das Portal online. Wann genau der Hauptkampf beginnt, lässt sich nie ganz sicher sagen, seid also am besten zu Übertragungsbeginn am Start. Ihr könnt entweder vorschlafen und Euch den Wecker auf 4 Uhr stellen, oder Ihr macht die Nacht einfach durch – eingefleischte UFC-Fans wissen sicher schon, was da auf sie zukommt.

Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM

UFC 255 wird von DAZN übertragen, Ihr könnt den Stream über die verschiedensten Wege schauen. Am einfachsten geht es immer über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download überall verfügbar gibt. Die App könnt Ihr auf Eurem Smartphone, Eurem Laptop, Eurem Tablet oder Eurer Konsole installieren.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM - das läuft auch noch auf DAZN

Auf DAZN bekommt Ihr nicht nur die UFC zu sehen, sondern auch viele andere Sportarten!

Aktuell läuft auf DAZN viel Fußball, kein Wunder, wenn das Portal die Rechte für die Champions- und , , , , und besitzt. Neben dem Fußball könnt auch Sportarten wie American Football, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis bestaunen. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet ein Abo von DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Figueiredo gegen Perez heute live im Free-TV sehen, geht das?

Da, wie Ihr bereits wisst, DAZN die UFC überträgt, wird der Kampf nicht im Free-TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass keiner der Fernsehsender Rechte an der Übertragung der UFC hält.

Figueiredo gegen Perez heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Kämpfer im Vergleich