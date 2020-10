UFC 254 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Khabib vs. Gaethje

Der Kampf des Jahres wird heute Abend in Abu Dhabi ausgetragen: Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje.

Da die UFC nicht in den Staaten, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, wird der Kampf hierzulande ungefähr um 22 Uhr beginnen – verglichen zu den gewohnten Startzeiten eine noch humane Uhrzeit.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo UFC 254 heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die UFC und vor allem diesen Fight sollte kein Kampfsportfan verpassen. Leider wird es das Spektakel nicht im TV zu sehen geben, keiner der Sender konnte sich die Übertragungsrechte sichern. Der Kampf wird heute live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN DAZN laufen.

Khabib keeps it real 💯



What will we see from the champ this weekend?



[ #UFC254 - Oct 24 - Main Card at 2pmET ] pic.twitter.com/wedq4N4Of9