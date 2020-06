KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Der drittletzte Spieltag in der 3. Liga verspricht Spannung pur! Auch bei Uerdingen gegen Chemnitz geht es noch um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Auftakt zum 36. Spieltag in der ! KFC Uerdingen empfängt den Chemnitzer FC heute Abend zum Freitagsspiel. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr - hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Chemnitz braucht im Endspurt der Saison noch jeden Punkt, um an den letzten beiden Spieltagen nicht noch auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Uerdingen hingegen kann im gesicherten Mittelfeld ohne große Abstiegssorgen die Partie angehen.

Ihr wollt das Freitagsspiel der 3. Liga keinesfalls verpassen? Dann lest Euch hier alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Mehr Teams

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC heute live: Das Duell der 3. Liga in der Übersicht

Duell KFC Uerdingen - Chemnitzer FC Datum Freitag, 26. Juni 2020 | 19 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC: Hier wird die 3. Liga heute Abend live im TV gezeigt

Mit Sky, DAZN und MagentaSport gibt es derzeit viele Anbieter, die Fußball live übertragen. Wo läuft heute Abend also Uerdingen gegen Chemnitz? Goal klärt auf.

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC heute Abend live im TV schauen - so funktioniert's

Wer das Spiel heute Abend live und in voller Länger sehen möchte, muss MagentaSport einschalten. Der Pay-TV-Sender ist der exklusive Anbieter von Uerdingen gegen Chemnitz.

Ab 18.45 Uhr könnt Ihr dort einschalten und die Interviews vor dem Spiel schauen, ehe Euch ab 19 Uhr Kommentator Christian Straßburger am Mikrofon empfängt.

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC heute live - so empfangt Ihr MagentaSport im TV

Die Sender von MagentaSport sind nicht kostenlos empfangbar. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement notwendig. Für 16,95 Euro monatlich ist das Abo derzeit verfügbar. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt jedoch nur 9,95 Euro monatlich.

Solltet Ihr vor Kurzem einen Vertrag mit der Telekom abgeschlossen haben, ist MagentaSport sogar kostenlos empfangbar. Telekom-Kunden können nämlich ein Jahr lang umsonst auf den Sender zugreifen.

Alle weiteren Infos zu MagentaSport findet Ihr auf der offiziellen Webseite!

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC: Hier wird die 3. Liga heute Abend im LIVE-STREAM gezeigt

Fußball ist heutzutage nicht nur im TV beheimatet, sondern auch im Internet. Uerdingen gegen Chemnitz ist ebenfalls im Netz zu sehen - über den LIVE-STREAM von MagentaSport!

So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von MagentaSport zu Uerdingen vs. Chemnitz

MagentaSport bietet seine Übertragungen im Internet über das hauseigene Streaming-Portal an. Hier läuft dasselbe Bild mit demselben Ton wie im Fernsehen. Ihr könnt Euch hier also ebenfalls ab 18.45 Uhr reinklicken und das Spiel in voller Länge verfolgen.

Die Konditionen zum Abonnement sind dabei ebenfalls identisch mit denen für das TV-Abo. Die Kosten dazu könnt Ihr oben nachlesen oder unter diesem Link auf der offiziellen Webseite.

Ihr habt bereits ein Konto bei MagentaSport? Dann klickt Euch hier direkt zum LIVE-STREAM zu Uerdingen gegen Chemnitz!

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC: Goal informiert Euch kostenlos per LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM? Dann bietet Euch Goal die perfekte Alternative! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Uerdingen ausführlich schildert.

Hier bekommt Ihr zudem Analysen und Statistiken an die Hand, die Euch einen spannenden Einblick ins Geschehen ermöglichen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC heute Abend live sehen: Die Aufstellungen

Kurz vor Anpfiff werden die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben.

Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

KFC Uerdingen vs. Chemnitzer FC im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick