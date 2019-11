UEFA - Team of the Year 2019: Die 50 Kandidaten stehen fest

Die UEFA hat die Shortlist für das Team of the Year 2019 veröffentlicht. Darauf finden sich insgesamt fünf Torhüter und je 15 Verteidiger, Mittelfeldspieler bzw. Angreifer wieder.

Das für Fans angedachte Voting beginnt am 26. November 2019 und läuft bis 9. Januar 2020. Dabei wählen die Fans ihre Top-11 aus den Spielern, die in der vergangenen Saison in der und der aufliefen.

Der stellt mit zehn Spielern den Klub mit den meisten Kandidaten. Dagegen haben es nur vier Stars des deutschen Rekordmeisters Bayern München in die Top-50 geschafft.

Alisson Becker (FC Liverpool)

Ederson ( )

Andre Onana ( )

Jan Oblak ( )

Marc-Andre ter Stegen ( )

Jordi Alba (FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Cesar Azpilicueta ( )

Daley Blind (Ajax)

Matthijs de Ligt ( )

Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid)

Joshua Kimmich (FC Bayern)

Kalidou Koulibaly ( )

Aymeric Laporte (Manchester City)

Gerard Pique (FC Barcelona)

Sergio Ramos ( )

Andy Robertson (FC Liverpool)

Nicolas Tagliafico (Ajax)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Thiago (FC Bayern)

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes ( )

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Angel di Maria (PSG)

Fabian Ruiz (SSC Neapel)

Fabinho (FC Liverpool)

Jordan Henderson (FC Liverpool)

Jorginho (FC Chelsea)

N'Golo Kante (FC Chelsea)

David Silva (Manchester City)

Donny van de Beek (Ajax)

Georginio Wijnaldum (FC Liverpool)

Hakim Ziyech (Ajax)

Sergio Aguero (Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang ( )

Roberto Firmino (FC Liverpool)

Serge Gnabry (FC Bayern)

Eden Hazard (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

Robert Lewandowski (FC Bayern)

Sadio Mane (FC Liverpool)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham)

Raheem Sterling (Manchester City)

Dusan Tadic (Ajax)

