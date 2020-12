UEFA Nations League: Frankreich trifft im Halbfinale auf Belgien, Italien fordert Spanien

Top-Favorit tritt im Halbfinale der UEFA gegen an. Das zweite Halbfinale bestreiten die Ex-Weltmeister und . Dies ergab die Auslosung am Donnerstagnachmittag.

Die vier Nationen hatten ihre Gruppen in der A-Liga der Nations League gewonnen und damit das Ticket für die Runde der letzten Vier gelöst.

Aufgrund der Coronapandemie und der dadurch auch um ein Jahr verschobenen EM-Endrunde findet auch das Finalturnier der Nations League zu einem späteren Zeitpunkt statt: So sind die beiden Halbfinals für den 6. und 7. Oktober 2021 angesetzt.

🏆 The 2021 #NationsLeague finals...



Who will win?