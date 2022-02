UEFA zieht Klagedrohung gegen Gießener Pizzeria wegen Pizza "Champignons League" zurück

Der europäische Fußballverband UEFA sieht nun doch von einer Klage gegen eine Pizzeria aus Gießen ab. Die UEFA hatte in einem offiziellen Schreiben zunächst die angebliche Verwechslungsgefahr der von "Pizza Wolke" angebotenen Pizza "Champignons League" mit der Champions League, an der sie die Namensrechte besitzt, aufgezeigt und mit rechtlichen Schritten gedroht.

In einer Mail an den Hessischen Rundfunk teilte die UEFA nun mit, ein Mitarbeiter habe in diesem Fall "zu eifrig und zu vorschnell" gehandelt. Der Verband könne "sehr gut mit der lecker-klingenden Pizza leben".

Großes Medien-Echo auf UEFA-Anwaltsschreiben

Shademan Souri, der Inhaber von "Pizza Wolke", hatte in dieser Woche das erste von der UEFA in Auftrag gegebene Anwaltsschreiben via Social Media verbreitet und damit ein für den Verband negatives Echo ausgelöst.

Die UEFA hatte sich erst daran gestört, dass Souri die "Champignons League"-Pizza nicht nur in seinem Lokal, sondern auch als Tiefkühlversion im Handel anbietet. Nun aber folgte der Rückzieher.