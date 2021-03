Nationalmannschaft: UEFA erlaubt auch bei EM fünf Wechsel

Joachim Löw stehen bei seinem letzten Turnier als Trainer der deutschen Nationalmannschaft mehr Wechselmöglichkeiten zur Verfügung. Wie das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch einstimmig entschied, sind bei der paneuropäischen Europameisterschaft im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) pro Partie bis zu fünf Auswechslungen erlaubt.

Auch beim Finalturnier der Nations League im Oktober wird die seit Ausbruch der Coronakrise fast überall praktizierte Regel zur Anwendung kommen.

Wie bislang üblich dürfen die Wechsel aber nur zu drei verschiedenen Zeitpunkten während einer Halbzeit vorgenommen werden. Das IFAB hatte bereits im Mai 2020 grünes Licht für die Ausnahmeregelung gegeben.

🏆 🔄 CONFIRMED: Up to five substitutions will be allowed at #EURO2020 and the 2021 #NationsLeague finals and relegation play-outs.



The reasons for the temporary five-sub rule remain valid and it is already in place for the #WCQ that run until March 2022.



Full info: 👇