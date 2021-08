UEFA Conference League: Modus, Teams, Übertragung - der neue Wettbewerb

Neue Saison - neuer Wettbewerb! Die UEFA hat sich wieder etwas überlegt, Goal schaut sich die neue Conference League genauer an.

Viel wurde über diesen neuen Wettbewerb diskutiert, nun ist er endlich da: Die UEFA Conference League. Wir werfen in diesem Artikel einen genauen Blick auf dieses Event.

Es ist der drittwichtigste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball und soll aus Sicht der UEFA die Champions League und Europa League entlasten. In der Conference League spielen weniger starke Teams als in den anderen beiden Wettbewerben, auch ein deutscher Vertreter ist dieses Jahr dabei.

Eigentlich sollte der neue Wettbewerb "UEFA Europa League 2" heißen - allerdings wurde der sperrige Name dann doch in einen etwas offizieller klingenden Titel geändert. Abgesehen davon sind die Ähnlichkeiten mit der Europa League verblüffend - wir schauen uns einige in diesem Artikel an.

Schon beim Blick auf das Logo erkennt man die Parallelen zur Europa League. Goal erklärt, was es mit dem neuen Wettbewerb auf sich hat und welche Regeln und Voraussetzungen gelten.

UEFA Conference League: Der Wettbewerb im Überblick

Wettbewerb UEFA Conference League Vereine Insgesamt 184 aus 55 Mitgliedsverbänden der UEFA Veranstalter UEFA Beteiligte Bundesligisten 2021/22 Union Berlin Finale 25. Mai 2022 in Tirana | Albanien

UEFA Conference League: Die Teams

Dass der neue Wettbewerb durch die UEFA nicht unbedingt aus Liebe zum Sport, sondern eher wegen wirtschaftlicher Interessen entstanden ist, ist ein offenes Geheimnis. So kann der europäische Fußballdachverband mehr Teams mitmachen lassen, die wiederum mehr Spiele bestreiten und mehr Einnahmen generieren.

Die Anzahl an Teams, die im Laufe einer Saison mit der UEFA Conference League zu tun haben, ist gewaltig: 184 Mannschaften spielen eine Rolle, sie entstammen allen 55 Fußballverbänden, die bei der UEFA beheimatet sind.

Auch deutscher Hauptstadtklub dabei: Das ist die Europa Conference League

Wie wir im Laufe dieses Artikels weiter erläutern werden, gibt es zwar eine Gruppenphase, die erst nach dem Absolvieren von vier Qualifikationsrunden gespielt wird - für viele Teams ist also bereits nach einem Hin- und Rückspiel das Kapitel europäischer Wettbewerb beendet.

Natürlich ist auch ein deutscher Verein dabei - der 1. FC Union Berlin sicherte sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Einzug in den neuen Wettbewerb.

Sieben Teams international unterwegs: So gehen die Bundesligisten in die neue Saison

Der Grund dafür: Eigentlich qualifiziert sich der Sechste der Abschlusstabelle der Bundesliga für den Wettbewerb in der kommenden Saison. Wenn aber, wie am Ende der Saison 2020/21, der DFB-Pokalsieger (BVB / Borussia Dortmund) unter den ersten Sechs ist, ist der Siebtplatzierte der, welcher in die Conference League einziehen darf.

Wie gewohnt sind die Plätze eins bis vier für die Champions League qualifiziert (FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg), während Rang fünf (Eintracht Frankfurt) und sechs (Bayer Leverkusen) in der "normalen" Europa League dabei sind.

Europa Conference League: Der Modus

Der Modus der UEFA Europa Conference League ist auf den ersten (und zweiten) Blick etwas komplizierter als der der anderen internationalen Wettbewerbe - wir versuchen, diesen aber so gut es geht aufzuschlüsseln.

Los geht es mit drei Qualifikationsrunden und einer Playoff-Runde mit jeweils Hin- und Rückspiel, also insgesamt vier Runden. Diese beginnen bereits Anfang Juli, in der Conference League beginnt die neue Saison also schon, während in manchen Ländern die alte noch gar nicht beendet wurde.

Vier Qualirunden für 22 Startplätze: Das ist der Modus der Conference League

In den Playoffs, also der vierten Runde, steigen dann auch Teams wie die AS Rom, Stade Rennes oder der 1. FC Union Berlin ein - diese müssen also nicht durch die ganzen anderen Runden. Zum Vergleich: Der Gegner der Berliner in den Playoffs, Kuopion PS aus Finnland, musste sich schon gegen Mannschaften aus Armenien, der Ukraine und Kasachstan durchsetzen.

Wenn nun also die zahlreichen Runden absolviert wurden, steht die Gruppenphase an. 22 Teams haben den Weg über die Qualifikations- und Playoff-Runden in die Gruppenphase gefunden. Die übrigen zehn Vereine sind die, die in der Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase nicht erfolgreich waren.

UEFA Conference League Europa-League-Verlierer bekommen zweite Chance!

Am Ende des Tages steht also die Gruppenphase mit 32 Teams, also acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Wer glaubt, dass es ab hier einfach wird, der irrt: Die acht Gruppenersten kommen problemlos ins Achtelfinale.

Um die jeweiligen Gegner herauszufinden, müssen die Gruppenzweiten eine weitere Playoff-Runde gegen die acht Gruppendritten der Europa League spielen - der jeweilige Gewinner kommt dann in das Achtelfinale der Conference League. Von da aus geht es dann mit einem gewöhnlichen K.-o.-Spielplan weiter, bis das Finale im Mai in Tirana ansteht.

UEFA Conference League: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Kurz und schmerzlos: RTL hat sich ab der kommenden Saison die Rechte an der Europa League und der Europa Conference League gesichert! Der Privatsender wird für die nächsten drei Jahre diese beiden Wettbewerbe übertragen.

RTL und Nitro (ein Spartensender von RTL) übertragen ausgewählte Spiele LIVE im TV, alternativ gibt es viele Spiele auch LIVE bei TVNOW zu sehen. TVNOW ist die Online-Plattform und Mediathek der RTL-Inhalte.

Sport1 überträgt Union Berlin LIVE: Die Conference League im Free-TV

Eine Ausnahme gibt es schon am ersten Spieltag, an dem auch eine deutsche Mannschaft beteiligt ist: Sport1 überträgt die Begegnung zwischen Union Berlin und Kuopin PS in Finnland!

Los geht die Übertragung um 17.55 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anstoß. Sport1 kann man im Free-TV empfangen (siehe hier), alternativ ist auch der LIVE-STREAM im Internet kein Problem - hier entlang.

