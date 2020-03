Die Union europäischer Fußballverbände (UEFA) arbeitet momentan an einer möglichen Fortsetzung der . Wie die Bild am Sonntag berichtet, wurde diese Woche den 55 Nationalverbänden der "Corona Calendar" präsentiert. Darin sind unter anderem sieben Modelle für Terminierung und Umsetzung der restlichen Spiele der Königsklasse enthalten. Dabei soll weiterhin an der Terminierung des Endspiels, das am 27. Juni in Istanbul stattfinden soll, festgehalten werden.

Eine Option sei eine Wiederaufnahme des Wettbewerbs am 14. April. Dabei würde im bekannten Modus weitergespielt werden, die Partien würden an zehn Wochenenden, auch parallel zu den nationalen Ligen, sowie neunmal unter der Woche stattfinden.

Auch ein Neustart am 28. April wird nach Informationen des Blatts diskutiert. Der Modus soll auch hierbei beibehalten werden, allerdings würde der Spielplan mit acht Wochenenden und sieben englischen Wochen deutlich komprimiert werden.

There could be adaptations of the 2020/21 UEFA Champions League and UEFA qualifying rounds in case of late completion of the 2019/20 sporting season, i.e. after 30 June 2020.