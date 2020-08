UEFA Champions League: Wer ist Rekordsieger der Königsklasse?

Bayern und PSG duellieren sich um den Titel in der Champions League. Doch wer ist eigentlich Rekordsieger der Königsklasse? Hier gibt's die Antwort.

und der kämpfen am heutigen Sonntag in Lissabon ab 21 Uhr um den Titel in der UEFA . Während der deutsche Rekordmeister diesen Wettbewerb bereits öfter gewonnen hat, wäre es für PSG der erste Triumph.

Doch wer ist eigentlich Rekordsieger der Champions League?

UEFA Champions League ab 1992/93: Wer ist Rekordsieger?

Die heute bekannte Champions League existiert in ihrer Form und mit ihrem Namen erst seit der Saison 1992/93. Damals konnte sich im Finale im Münchner Olympiastadion nach einem 1:0 gegen die den Titel sichern.

Während es für OM der bislang einzige Titel blieb, gewann Milan den Wettbewerb im heutigen Format dreimal. Milan ist aber dennoch nicht Rekordsieger der Champions League.

Mehr Teams

Diesen Titel darf nämlich für sich beanspruchen, das die UEFA Champions League bislang siebenmal gewonnen hat und damit auch Rekordsieger ist. Es folgt -Konkurrent mit vier Titeln.

Champions League: Die Klubs mit den meisten Titeln

Verein Anzahl der CL-Titel Jahr Real Madrid 7 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 FC Barcelona 4 2006, 2009, 2011, 2015 AC Mailand 3 1994, 2003, 2007 2 2005, 2019 Bayern München 2 2001, 2013

Warum aber spricht dann bei Real Madrids Titelgewinn 2014 jeder von 'La Decima' - also dem zehnten Titel? Das liegt ganz einfach daran, dass der Wettbewerb auch schon davor existierte, jedoch unter dem Namen 'Europapokal der Landesmeister'.

Dieser entsprach der heutigen Champions League, weshalb die Titel auch entsprechend auf das gesamte Titelkonto der Vereine gewertet werden.

Der Europapokal der Landesmeister wurde erstmals in der Saison 1955/56 ausgetragen, wobei damals wirklich nur die jeweiligen Meister der UEFA-Nationen teilnehmen durften. Dennoch ist dieser Wettbewerb mit der heutigen Champions League gleichzusetzen.

Europapokal der Landesmeister/Champions League: Rekordsieger Real Madrid

Kann den Titel als Rekordsieger der Champions League von Real Madrid in der Gesamtwertung ein anderes Team übernehmen? Nein! Real Madrid ist auch Rekordsieger der Europapokal-Geschichte.

Die Königlichen gewannen den Titel nämlich ingesamt 13 Mal und sind damit absolute Spitze. Auf den Rängen zwei und drei Folgen Milan mit sieben und Liverpool mit sechs Titeln.

Verein Anzahl der Europapokal-Titel Siegquote im Finale Real Madrid 13 13/16 (81%) AC Mailand 7 7/11 (64%) FC Liverpool 6 6/9 (67%) FC Barcelona 5 5/8 (63) Bayern München 5 5/10 (50%) 4 4/6 (67%) 3 3/5 (60%) 3 3/5 (60%) Nottingham Forrest 2 2/2 (100%) 2 2/2 (100%) Lissabon 2 2/7 (29%) Juventus 2 2/9 (22%)

Deutsche Champions-League-Sieger: FCB, BVB & HSV

Der FC Bayern gewann den Europapokal also insgesamt bereits fünfmal - gegen PSG könnte der sechste Titel folgen. Doch gibt es neben dem Klub von Trainer Hansi Flick auch noch weitere deutsche Gewinner der Champions League?

Ja, die gibt es - und zwar und den . Während die Schwarz-Gelben den Titel im Jahr 1997 gegen Juventus (3:1) gewinnen konnten, feierte der HSV im Jahr 1983 ebenfalls gegen Juventus (1:0) den Gewinn der Königsklasse.

2013: BVB verliert deutsches Champions-League-Finale gegen Bayern

Neben oben genannten drei Teams standen mit , und auch drei weitere deutsche Teams im Endspiel um die Königsklasse, verloren aber 1960 gegen Real Madrid (SGE, 3:7), 1977 gegen den FC Liverpool (BMG, 1:3) und 2002 gegen Real Madrid (B04, 1:2).

Im bislang einzigen rein deutschen Finale unterlag der BVB im Jahr 2013 mit 1:2 gegen den FC Bayern.

Champions-League-Rekordsieger: Spieler mit den meisten UCL-Titeln

Wenngleich Fußball eine Mannschaftssportart ist, seien an dieser Stelle auch die Spieler mit den meisten Titeln in der Champions League bzw. im Europapokal der Landesmeister erwähnt. Rekordsieger ist dabei Francisco Gento, der den Europapokal mit Real Madrid insgesamt sechsmal gewinnen konnte.

Von den noch aktiven Spieler ist Cristiano Ronaldo am weitestens vorne dabei, der die Königsklasse ingesamt fünfmal gewinnen konnte.