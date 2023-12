Überragende Scorerwerte! BVB feilscht mit ManCity, Barca und Real wohl um 17-jährigen Serben

Der BVB hat angeblich einen jungen Serben im Visier, dabei jedoch auch namhafte Konkurrenz.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund soll Interesse an Matija Popovic haben, der aktuell für die U19 von Partizan Belgrad aufläuft. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Popovic läuft bereits Ende Dezember aus. Allerdings sollen auch Manchester City, der FC Barcelona, Real Madrid und die AC Mailand interessiert an ihm sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 17-Jährige, der im bayerischen Altötting geboren wurde, wechselte einst von Vojvodina Novi Sad in die U16 des serbischen Traditionsvereins. Für Partizans U19 kommt der offensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison in 25 Spielen auf 21 Tore und fünf Vorlagen.

