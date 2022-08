UCL-Gruppenphase 2022/23 ausgelost: Bayern trifft auf Barça und Inter

Die Gruppenphase der Champions League 2022/23 ist ausgelost - hier sind die Gegner von Bayern, BVB, Dortmund, Leipzig & Leverkusen.

Der FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23 in Gruppe C auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Dies ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es in Gruppe D mit Tottenham Hotspur, Sporting und Olympique Marseille zu tun. Der BVB trifft in Gruppe G auf Manchester City, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen.

RB Leipzig muss derweil in Gruppe F gegen Titelverteidiger Real Madrid, Shakhtar Donetsk und Celtic ran, Bayer Leverkusen hat in Gruppe B den FC Porto, Atletico Madrid und Club Brügge als Gegner.

UEFA Champions League 2022/23: Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Ajax FC Porto Bayern München Eintracht Frankfurt Liverpool Atletico Madrid Barcelona Tottenham Hotspur Napoli Leverkusen Inter Mailand Sporting Rangers Club Brügge Viktoria Pilsen Marseille