U21-EM live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird die Endrunde gezeigt / übertragen

Die Endrunde der U21-EM steht auf dem Programm! Ihr möchtet wissen, wo die Spiele im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden? Hier gibt's alle Infos.

Nach der Champions League ist vor der U21-EM: In einer Gruppe mit der Niederlande hat sich Deutschland den zweiten Platz und dadurch die Teilnahme an der Endrunde gesichert. Diese wird in den kommenden Tagen in Ungarn und Slowenien ausgetragen.

Ihr interessiert Euch dafür, wo die verbleibenden Spiele der U21-EM im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Endrunde.

Die U21-EM im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird die Endrunde gezeigt / übertragen

Nachdem vom 24. bis zum 31. März bereits die Gruppenphase stattgefunden hat, steht vom 31. Mai bis zum 06. Juni die Endrunde der U21-EM auf dem Programm. So werden am heutigen Montag die vier Begegnungen im Viertelfinale ausgetragen.

Bereits um 18 Uhr messen sich Spanien und Kroatien sowie die Niederlande und Frankreich, um 21 Uhr kommt es zu den Duellen zwischen Portugal und Italien sowie Dänemark und Deutschland. Aber werden die Spiele auch im Free-TV übertragen?

U21-EM: ProSieben zeigt / übertragt die Spiele des DFB-Teams im Free-TV

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der U21-EM im deutschen Fernsehen gefreut haben: Nach der Gruppenphase sind auch alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge im Free-TV zu sehen.

Die Begegnung mit der dänischen U21 wird am Montag auf ProSieben übertragen, der TV-Sender beginnt schon um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Sollte Deutschland das Viertelfinale überstehen, könnt Ihr das Halbfinale auf ProSieben MAXX erleben.

Alle weiteren Spiele der U21-EM im LIVE-STREAM auf ran.de sehen

Die Begegnungen ohne deutsche Beteiligung laufen zwar nicht im Free-TV, dafür könnt Ihr sie im kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de sehen. Dort werden nämlich nicht nur alle Spiele im Viertelfinale sondern auch im Halbfinale in voller Länge übertragen.

Diese sind für Donnerstag, den 3. Juni, um 18 und um 21 Uhr geplant, das Endspiel steigt am Sonntag, den 6. Juni, um 21 Uhr. Zur besseren Übersicht, wo die einzelnen Spiele der U21-EM gezeigt / übertragen werden, hat Goal folgende Tabelle für Euch:

Das Viertelfinale der U21-EM live sehen: Die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM