U21-EM: Spanien gegen Portugal heute live im TV und im LIVE-STREAM

Im EM-Halbfinale der U21-EM steht das brisante Duell zwischen Spanien und Portugal an. Wird das Spiel im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Das erste Halbfinale bei der U21-EM bietet den Fans gleich ein mit Spannung erwartetes Duell: Spanien trifft am heutigen Donnerstag auf den kleinen Nachbarn von der iberischen Halbinsel, Portugal. Anstoß ist um 18 Uhr im Stadion Ljudski vrt im slowenischen Maribor. Gesucht wird der erste Finalteilnehmer, der am Sonntag in Ljubljana auf den Sieger der Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden trifft. Wird das Duell heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Beide Mannschaften mussten im Viertelfinale eine Extra-Schicht einlegen, um in die Runde der letzten Vier zu kommen. Sowohl Spanien als auch Portugal benötigten die Verlängerung, um sich am Ende durchzusetzen. Bei den Spaniern avancierte Javi Puado zum Held des Abends, denn er erzielte nach seiner Einwechslung beide Treffer zum 2:1 gegen Kroatien. Portugal verspielte gegen Italien zunächst eine 2:0- und eine 3:1-Führung, aber in den zusätzlichen 30 Minuten gelangen dem Team beim 5:3 die entscheidenden Treffer.

Ihr wollt erfahren, auf welchem Sender das Spiel zwischen Spanien und Portugal übertragen wird? Dann kommt Ihr in diesem Artikel an die Antwort! Goal liefert Euch alles, was Ihr zur Übertragung der U21-EM im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst.

Spanien vs. Portugal heute live: Das Halbfinale der U21-EM in der Übersicht

Begegnung Spanien U21 - Portugal U21 Datum Donnerstag, 3. Juni 2021 | 18 Uhr Stadion Ljudski vrt, Maribor (Slowenien)

Spanien vs. Portugal: Wer zeigt / überträgt die U21-EM heute live?

Das erste Halbfinale der U21-EM interessiert Euch als Einstimmung auf das deutsche Semifinale um 21 Uhr? Dann wollt Ihr mit Sicherheit einen Live-Blick auf die möglichen Finalgegner der Kuntz-Truppe werfen. Und das ist möglich! Es ist zwar nicht die ARD oder das ZDF, das sich um die Übertragung aus Slowenien kümmert, aber ein Free-TV-Sender bringt Euch die Bewegtbilder auf den Schirm.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt die U21-EM heute live im Free-TV

ProSieben hat die Übertragungsrechte für die U21-EM erworben und zeigt alle Partien des Turniers live und in voller Länge. Nicht alle Spiele laufen aber bei ProSieben, sondern auch einige bei ProSieben MAXX, wie das Halbfinale zwischen Spanien und Portugal. Oder sie können mit einem kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de abgerufen werden.

Spanien gegen Portugal läuft heute auf ProSieben MAXX. Um 17.30 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten, bevor um 18 Uhr pünktlich zum Anstoß nach Slowenien geschaltet wird.

Spanien gegen Portugal: Wer zeigt / überträgt die U21 EM heute im LIVE-STREAM?

Die TV-Übertragung bei ProSieben MAXX ist die eine Möglichkeit, der LIVE-STREAM die andere. Mit dem Stream habt Ihr die Option, auch unterwegs mit dem Smartphone oder dem Tablet ganz nach am Geschehen dran zu sein. Das Ganze ist sogar kostenlos und ohne Abo möglich.

ran.de zeigt / überträgt die U21-EM im LIVE-STREAM

Alle Spiele der U21-EM laufen im LIVE-STREAM auf ran.de - das Halbfinale zwischen Spanien und Portugal macht da keine Ausnahme. Alles läuft natürlich live und in voller Länge, ganz egal, ob das Duell nach 90 oder 120 Minuten oder dem Elfmeterschießen entschieden ist.

Der Zugriff auf den LIVE-STREAM ist kinderleicht: Um ihn abrufen zu können, müsst Ihr Euch nur mit Eurer E-Mail-Adresse registrieren, der Service ist und bleibt aber kostenlos.

Spanien vs. Portugal heute live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Die beiden Trainer werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff, also um circa 17 Uhr, ihre Aufstellungen bekanntgeben. Sobald diese verfügbar sind, findet Ihr sie hier.

U21-EM: Die Übertragung von Spanien vs. Portugal auf einen Blick