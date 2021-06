U21 EM live im Free-TV: So wird Deutschland vs. Niederlande übertragen

Deutschland trifft im Halbfinale der U21-EM auf die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell kostenlos heute live im Free-TV sehen könnt.

Heute Abend um 21 Uhr steht das Halbfinale der U21-EM an. Deutschland trifft dabei in der MOL Arena Sosto im ungarischen Szekesfehervar auf die Niederlande . Doch wird das Spiel des DFB-Teams am heutigen Donnerstag auch im Free-TV gezeigt / übertragen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Ihr die U21-Europameisterschaft 2021 live im Free-TV verfolgen könnt.

Niederlande vs. Deutschland: Die U21-EM heute live im Free-TV

Wettbewerb UEFA U21-Europameisterschaft Datum Donnerstag, 3. Juni 2021 Anstoss 21 Uhr Begegnung Niederlande U21 vs. Deutschland U21 Ort MOL Arena Sosto, Szekesfehervar (Ungarn)

U21-EM heute live im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Bei der U21-EM werden oftmals die Stars von morgen geboren, schon manch große Karrieren kamen nach jenem Jugendturnier so richtig ins Rollen. Sehen wir im Duell zwischen der Niederlande und Deutschland vielleicht gar einen zukünftigen Weltfußballer?

Ein Duell, welches kein Fußball-Fan verpassen sollte - deshalb stellt sich zurecht die Frage, ob dieses vielversprechende Spiel zwischen Oranje und dem DFB live im Free-TV zu sehen sein wird.

Niederlande - Deutschland: ProSieben überträgt U21-EM im Free-TV

Und hier haben wir für alle Fans der U21-EM sehr gute Nachrichten. Denn das Duell zwischen Niederlande und Deutschland wird live im Free-TV gezeigt / übertragen .

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-EM werden exklusiv auf ProSieben gezeigt, das sich die Übertragungsrechte gesichert hat. Auch das Duell mit den Niederlanden läuft deshalb auf diesem Sender.

Obwohl das Spiel erst um 21 Uhr beginnt, überträgt Pro7 bereits ab 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler führen Euch dabei durch die Vorberichterstattung.

U21-EM heute live: Niederlande vs. Deutschland auf Pro7 sehen

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Sender : ProSieben

: ProSieben Moderator : Christian Düren

: Christian Düren Experte : Rene Adler

U21-EM: Niederlande vs. Deutschland live im TV - so empfangt Ihr ProSieben

ProSieben zählt zwar zu den privaten und nicht zu den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, dennoch sollte das Programm auf jedem TV per Antenne, Kabel oder Satellit empfangen werden. Sollte der Sender trotzdem noch nicht auf Eurem Gerät laufen, ist hier genau erklärt, wie Ihr das Programm per Senderdurchlauf oder manuell hinzufügen könnt .

ProSieben ist natürlich auch in HD und UltraHD empfangbar - man benötigt dafür jedoch ein TV-Gerät, das die scharfen Bilder auch anzeigen kann. Weitere Infos dazu gibt es hier .